ABT e-Line（致力于提供汽车后市场解决方案的技术驱动公司）与无线电动汽车充电企业 WiTricity 宣布计划在欧洲提供售后市场无线电动汽车充电。凭借与大众汽车集团（VW）的丰富合作经验，ABT e-Line为了支持WiTricity无线充电初步将升级VW ID.4，计划于2024年初推出它。此后，该公司计划将无线充电应用于更多型号的电动车。

ABT e-Line首席执行官Eric Plekkepoel表示：“ABT e-Line在利用WiTricity的领先无线充电技术来定制车辆、以满足挑剔客户的严格要求方面有辉煌的业绩记录。”

ABT e-Line计划将无线充电功能集成至更多型号的汽车，包括Audi e-Tron GT、Audi e-Tron GT 以及Volkswagen ID。Buzz是一款标志性生活方式汽车，与ABT品牌完美契合。新加的无线充电功能不仅能吸引精通科技的客户，还有助于打造具有独特之处的电动车。

WiTricity首席执行官Alex Gruzen表示：“通过与致力于提供汽车升级和汽车后市场解决方案的领先公司合作，我们很高兴看到将无线充电技术应用于欧洲汽车能带来极大的便捷。我们经过验证的汽车级充电解决方案能应对许多电气化挑战，让充电像停车一样简单。”

借助WiTricity的磁共振技术，司机只需将电动汽车停在充电板上即可充电——速度和效率与接通二级设备相同。在2020年获得美国汽车工程师学会批准的电动汽车无线充电全球汽车标准，在很大程度上基于WiTricity的设计，确保ABT e-Line汽车和WiTricity充电器可以与其他制造商的互操作。

简化充电体验以满足消费者需求

目前消费者对无线电动汽车充电的需求强烈。在几项研究中，96%的电动汽车消费者表示对无线充电感兴趣，相比于其他包括辅助泊车或自动驾驶在内的功能，无线充电功能明显更受青睐。ABT e-Line计划通过新的电动汽车来满足这一需求，这些电动汽车有助我们在整个欧洲推广无线充电的便利性、安全性和可及性。

“电动汽车车主倾向于将充电功能视为缺点，而潜在车主可能将它视为推迟购买电动车的理由。“Gruzen解释道：”使用电线或电缆充电很不方便，因为它们很笨重，而且容易绊倒人。若抱着孩子或拿着包包，两只手都不闲着，或在雨天或有雪堆的情况下，更不方便。无线充电消除了这些不便，让车主可以停车并方便地充电。“