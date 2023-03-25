根据麻省理工学院的一项新研究，对电动汽车充电站布局进行全面规划，特别是更加重视工作场所充电，可以减少对更多发电厂的需求。该研究发表在《电池物理科学报告》杂志上，该研究 使用纽约市和达拉斯的数据来反驳电动汽车的涌入将产生大量更高的电力需求并需要更多发电厂的说法。研究人员认为，更明智的规划既可以减少对额外发电厂的需求，也可以利用过剩的太阳能容量。

研究人员并没有假设大多数电动汽车司机会在傍晚下班回家后在家中为汽车充电，而是呼吁在工作场所额外充电。这将在中午利用丰富的太阳能发电能力，而不是试图在傍晚接入电网，因为此时需求和峰值负荷往往更高。

家庭充电在这个策略中仍然占有一席之地，只要司机将充电延迟到深夜。正如公用事业公司和之前的研究所强调的那样，这将电动汽车充电推入需求较低的时期，利用过剩的电网容量并可能以较低的电价奖励司机。

“将延迟的家庭充电和工作场所充电结合起来可能是一个特别成功的策略，”研究人员在一份声明中说，并补充说关于充电器位置的决定应该强调这两种情况。这一结论与能源部多年前的一项研究非常吻合：将充电重点放在家庭和工作场所周围可能比随处放置充电器更重要。加利福尼亚州 2021 年和 2022 年的热浪有助于强调什么最有助于避免使用“峰值”电源并防止停电。