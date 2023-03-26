领克08正式首发亮相，这是领克旗下首款全阵列采用新能源技术驱动的车型，基于CMA2.0架构打造，定位新能源中型SUV，采用五座布局。领克08采用了领克品牌全新的设计理念，无论是外观还是内饰，都给到焕然一新的感觉。

领克08整车融入了拂晓到清晨的都市光影设计元素，并在外观中融合了领先的智能科技。贯穿前脸的线条内部融合了矩阵式大灯，配合灯带可塑造出多重灯光效果，直接拉满前脸的未来感。进化后的日行灯更显凌厉，更扁平化与图形化的设计让整个前脸更显精致，同时现代感更强。

车身侧面，领克08采用了最新的工艺，对车身多个界面进行了一体式整体设计，从每个细节保证了车辆整体线条的优美流畅效果。首先是车门采用了Flush Door工艺，车侧车窗处于同一纯平面，门把手也做了隐藏式设计，大大减少了突兀的视觉效果。车辆行驶后光影的折射效果更加出色。

相比领克09结结实实的稳重风格，领克08打破了那些横平竖直的线条进行重构，形成更独特的造型。新车采用了时下流行的隐藏式门把手设计，黑色的轮眉及侧裙，让整个侧面更有层次感。另外，新车还采用了21英寸长巡航破风轮圈，特殊的设计能降低行驶中产生的空气阻力。细节方面，领克08还采用了更拉风的无框式车门设计，显得精致而有格调。另外，还配备了一体式无边框后视镜、隐藏式后雨刮。车身尺寸方面，长宽高分别为4820mm、1915mm、1685mm，轴距为2848mm。

内饰设计方面，采用了领克全新的设计语言，整个座舱布局非常简约，但又不失科技感，是一种简约的北欧风。尤其在用料方面，更注重环保的理念。比如座椅、中控台、门板等位置均采用了可回收、可再生的仿麂皮，内饰装饰条也采用更环保的PVD工艺。此外，地毯和顶棚也使用了创新的环保材质。

领克08采用了时下主流的12.3英寸全液晶仪表盘，显示的信息相当丰富。不过最值得一提的是，它还搭载了行业首发的高清巨幅AR-HUD，可达92英寸投影面积。据资料显示，该系统可以覆盖三车道，拥有2k级的高清分辨率，支持AR导航、ADAS辅助信息显示等功能，非常期待实车上的体验。

悬浮式中控屏采用了窄边设计，尺寸达到了15.4英寸，使用了LTPSLCD显示技术，分辨率可高达2560*1600，清晰度达到2.5K，色域达85%。将会搭载Flyme Auto魅族车机系统。 细节方面，领克08采用了隐藏式电动出风口，以及音影灵动饰板。隐藏式的一体化设计，实现了隐藏式门扣手、电子门锁、光晕式环绕氛围灯与扬声器面罩的集成式设计，更加简洁。此外，中央扶手区兼容60W有线充电与50W无线快充区域，还预留了出风口，可适时降温。

前排座椅宽大厚实，填充物软硬适中，功能配置相当丰富，配备了加热、通风、按摩功能，还有独立式头枕扬声器，副驾还配备了类似女王座驾的大腿托，舒适性有保障。

后排座椅可以实现28-33°的两级调节，并提供935mm的腿部空间，保证长途乘坐的舒适性。此外，前排座椅靠背可支持配件拓展，比如平板支架、电脑桌板。对了，整车还装备了23扬声器的哈曼卡顿音响。