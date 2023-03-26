科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.03.20-2023.03.26）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

相对于其他东南亚国家来说，新加坡的心理健康行业显然更加活跃。

在我们于本周内所看到的获得400万美元融资的ThoughtFull之外，把时间稍微拉长一些，在这份名单上，上周，我们可以看到另一家名为Intellect的新加坡心理健康公司（并且该公司在去年4月份时宣布达成了2000万美元A轮融资）。而在更早之前，诸如Ami（获得了Meta在亚太地区的首笔早期投资）和Ordinary Folk等新加坡公司的动向也并不会让外界认为这些仅仅只是一些例行性的投资案例——作为对比，在近一年内，在其他东南亚国家中，几乎没有几家心理健康公司的活跃迹象（本栏目有记录的仅有马来西亚的Naluri和越南的Jio Health）。

那么这里，问题也就随之而来，为什么新加坡的心理健康领域的热度会比其他东南亚国家更高？

在笔者看来，就这种“活跃”或者“火热”而言，相比于新加坡本地企业方面的一种体现，它们放眼全球市场的雄心或许更能回答这个问题。简单列举一下：如ThoughtFull，其心理健康网络已经覆盖到了全亚洲的57个地区，并得到了来自全球95个地区用户的使用（应用支持11种语言）、Ordinary Folk正着手于在中国香港和其他亚洲地区市场的扩张、成立不久的Ami则同样也透露了向其他亚洲地区进军的规划、并且更不用说已经覆盖了全球60多个国家和15个语种的Intellect···

当然，在更早之前，基于新加坡政府层面的大力支持（比如，2019年，新加坡总统哈莉玛·雅各布发起的“总统挑战”项目，为67个专注于应对精神健康问题的机构筹集了超过1300万新元）以及相对更加注重员工状况的企业雇主（新加坡的心理健康公司的业务方向大多都涉及为企业员工提供心理健康方面的解决方案），有观点认为，在心理健康方面，新加坡是国际上的典范。

值得一提的是，据世卫组织预测，在东南亚，抑郁症和焦虑症的患病群体规模或将分别达到27%和23%。但在新加坡，有数据指出，大约只有七分之一（14%）的新加坡人在他们生活的某个阶段经历过情绪或焦虑方面的失控症状（基于2018年的调查。另有论文数据称，基于2022年的调查问卷，这一数字分别为14.2%和15.2%）。

不可否认，在疫情的影响下，心理健康问题出现在了更多人的身上，并且也正在得到更多人的重视。然而，至少对新加坡而言，在解决心理问题的方面，这里的信心也在随之增强。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

马来西亚推出国内首个CVC计划，推动当地投资生态发展：根据声明，CVC计划将是一项领导力发展项目，旨在帮助外界完善针对企业风投策略以及相关生态参与者的认知，其主要呈现形式研讨会活动，并聚焦在促进市场发展机遇和能力建设方面。

具体而言，每个研讨会的为期将为2天，会由行业领袖主持，并将得到来自马来西亚海内外的VC/PE、数字化以及科技领域的知名人士的参与。

VinFast将向越南客户交付电动汽车：据悉，越南新能源车企VinFast日前表示，已在本周内开始展开其针对本土客户的电动汽车交付计划。VinFast称，其首批全尺寸的VF 9 SUV汽车将于3月27日正式向客户交付，并计划在未来一段时间内启动其VF 9汽车的首批国际出口计划。此外，VinFast 透露，目前也在根据其初步计划准备在今年4月时对外交付VF 5 Plus电动汽车。

马来西亚计划发起倡议，将创新纳入数字经济发展主流：马来西亚经济部长 Mohd Rafizi Ramli于近期表示，一项关于将创新纳入印尼数字经济主流的倡议将会在不久后在该国内启动。据悉，Rafizi并没有透露具体细节，但他表示，近两个月以来，他所在的部门一直在同科技创新部就此事展开合作。他指出，“就如何加强数字经济而言，我们有一个很好的框架。但通常，当我们提到这个框架或政策时，很多重点都集中在了金融问题、援助等方面。其实，我们也有另一个挑战需要积极应对——那就是经济的创新水平，因为数字经济需要高水平的创新···”

马来西亚主权基金：未来还会是充满挑战的一年：基于货币政策转变为对抗通胀和持续紧张的地缘政治局势背景，马来西亚主权基金Khazanah Nasional Berhad (Khazanah)预计，全球经济增长将在低于趋势水平的情况下迎来又一个充满挑战的一年。

Khazanah在一份声明中表示，该基金将继续对其投资活动保持警惕，旨在通过多元化投资策略维持投资组合的韧性。而尽管依旧存在不确定性，Khazanah称，它仍乐观地在全球新兴趋势中寻找投资机会——如多极化全球体系的结构性变化、气候变化所带来的日益增长的挑战、能源转型、以及可持续发展方面的考验。

投融资

独立游戏发行商The Iterative Collective获得120万美元融资：TIC成立于2019年，是一家面向独立游戏开发者的孵化器和发行商，致力于为独立游戏的孵化和发行提供整体和结构化的解决方案，从而帮助后者解决资金不足、缺乏支持、市场声量低等常见问题。

作为TIC的成立背景，据该公司表示， 到2026年，全球PC和主机游戏市场的总收入预计将达到1040亿美元。然而，尽管随着Unity和Unreal Engine等游戏引擎的不断广泛运用使得游戏开发门槛得到降低，但游戏商业化运营方面的挑战却始终存在，并且有数据指出，有超过50%的自行发行PC游戏的终生收入会低于4000美元。于此，TIC希望能够通过自身的力量帮助业内人士应对这些问题。

关注心理健康的ThoughtFull获得400万美元融资：ThoughtFull成立于2019年，旗下拥有一个名为ThoughtFullChat的应用程序，主要致力于通过该应用将用户与已得到认证的心理健康专业人士联系起来，并于此提供基于视频通话或者文本形式的心理健康指导服务。

在市场表现方面，据悉，自问世以来，ThoughtFull的收入已经得到了30倍的增长，并且尽管在过去一年中经历了市场寒冬，该公司仍获得了10倍收入增长。另一方面，ThoughtFull也指出，公司已经同AIA Malaysia和FWD等保险公司展开了合作，以为后者的企业客户提供端到端的心理健康支持服务。

观点&观察

1.25亿美元，日本金融巨头又在印尼下注了：Kredivo Hodlings是东南亚先买后付平台Kredivo及印尼银行机构Krom Bank Indonesia的母公司。该公司近日宣布，已经获得了一笔超额认购的2.7亿美元规模D轮融资。据悉，本次融资由日本老牌金融巨头瑞穗金融集团的子公司瑞穗银行领投（提供了1.25亿美元），并得到了Square Peg Capital、Jungle Ventures、Naver Financial Corporation、GMO Venture Partners、Openspace Ventures等现有投资者的参投。

Kredivo Hodlings成立于2015年，并于次年推出了其先买后付（BNPL）平台Kredivo。而尽管Kredivo Hodlings总部位于新加坡，其先买后付平台却瞄准了印尼市场——据介绍，Kredivo目前已经成为了印尼第三方先买后付平台的头部选手（公司在去年时自称为印尼最大和增速最快的先买后付平台）。此外，21年晚些时候，Kredivo也通过与Phoenix Holdings建立合资公司，以此进军越南市场。

AppsFlyer王玮博士：增速放缓的后疫情时代，移动游戏领域依旧值得期待：“如果说 2021年和2022年第一季度是移动游戏领域的黄金时代，2022年下半年和2023年则将是营销人员、开发者和工作室应对挑战的关键时期。”

日前，基于对移动游戏领域在2022年期间宏观趋势分析，全球营销衡量与体验管理平台AppsFlyer发布了《2023游戏App营销现状报告》（下称“报告”），并在相应的文章中做出了以上总结强调。

报告表示，随着全球市场逐步迈入后疫情时代，其整体数字化进程也随之得到了一定的放缓势头，并且行业也呈现出了一些重回疫情前水平的迹象。然而，在这个过程中，就移动游戏领域而言，尽管其安装增长放缓，基于该行业的强大韧性，全球移动游戏获客花费仍高达267亿美元。