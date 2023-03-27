Altair 近日宣布将全套数据分析与 AI 解决方案更名为 Altair RapidMiner，并作为一体化数据分析平台推出。Altair 相继收购 RapidMiner 和 World Programming 之后，对公司内部所有的数据分析与人工智能技术进行了一系列整合，进而打造出一款全新平台——Altair RapidMiner，这款平台涵盖数据接入、建模、操作与可视化的全方位的端到端解决方案，从而为用户实现更加敏捷的AI功能。

“Altair RapidMiner 能够顺利实现数据、人员和流程这三大重要资产在企业组织内部的有效连接。凭借这套非凡出众的平台，使得企业内部的协作更加便捷，从而实现更高效的数据智能。”Altair 首席技术官 Sam Mahalingam 如此说道，“无论用户的技能水平如何，平台均有助于加快项目从数据概念到生产的实现过程，并完成传统数据分析环境到现代化的升级，通过桌面与云两种版本满足不同企业的需求。”

Altair RapidMiner 平台拥有全面的数据分析和数据科学功能，它深度覆盖了整个数据分析的生命周期，进而帮助企业克服在数字化转型过程中遇到的阻碍。

值得一提的是，Altair RapidMiner 能够：

扩展 AI 计划，无需庞大的数据科学家团队或高昂的服务经费作为支撑。各大企业可通过Altair RapidMiner提升员工技能水平，无论是新手用户还是专家级用户都可以运用它的零代码/低代码和简洁易上手的特性，快速提升基于数据的见解。

使用户轻松地从任何来源提取和准备数据，处理业务的核心报告和 PDF 文件。

缓解了传统企业进行现代化改造的高昂成本压力。团队可以在多语言环境中直接创建、维护并运行 SAS 语言程序、模型和工作流程（例如 Python、R 和 SQL）。

支持更多模型投入生产。团队可快速实现模型操作并在整个 MLOps 环境中对模型进行持续监控。

处理和显示大量快速变化的数据。用户可以构建亚秒级流数据、批处理数据以及商务智能 (BI) 数据应用程序。

无论企业是需要端到端分析还是组合分析，Altair RapidMiner 均能使客户在正确的时间为其不同的团队提供合适的工具。

提升企业的数据分析技术水平

除 Altair RapidMiner 平台以外，Altair 可帮助企业制定数据分析计划，并通过卓越中心 (CoE) 提升员工的技能水平。CoE 能够识别出优先级最高的用例，并帮助率先解决这些问题，提高业务线团队的技能，团队由此可自行解决数据分析问题，并对业务分析师、数据科学家等进行培训，进而使用正确的工具来解决问题。

Altair RapidMiner 学院可提供相应的培训课程，各行业用户均可从学院获得符合自身技能水平、自定义进度的个性化学习资料。学院可提供一系列与用户角色、知识领域以及技能水平相匹配的精选微课程与学习途径。

Altair Unit：Altair独特的商务方式，让数据分析的成本可控，数据分析更加具有自由度、灵活性与价值

从过去的经验来看，数据分析领域始终围绕着数据分析的用户进行定价，这大大推高了成本并限制了用户使用。Altair Unit 是 Altair 独特的、具有专利权的软件许可商务方式，能够大幅提升数据分析解决方案的普及程度。在这种商务方式下，企业的综合数据分析成本较之以往更为经济、成本可控。企业用户可以访问 Altair 所有的数据分析和 AI 产品，并在任何地方灵活地运行软件，自由选择数据分析不同阶段所需的软件工具，以实现数据价值、提高软件使用率并降低成本。