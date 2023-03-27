太阳能移动公司Aptera Motors已收到生态加速器 SustainabilitySooner, Inc. 的第一份车队订单。为了统一每个组织对更绿色未来的愿景，SustainabilitySooner 已经预订了一批全轮驱动太阳能电动汽车调动其团队。

此次预订的未来收入价值为 335 万美元，是 Aptera Motors 与希望获得对环境影响较小的车队解决方案的公司之间众多预期合作伙伴关系中的第一个。这笔交易具有巨大的潜力，因为这家初创公司计划在继续扩大其在全国的业务的同时，将其车队从 101 辆 Aptera 增加到 101,000 辆或更多。

“SustainabilitySooner.com 为 Aptera 下了第一份车队订单，因为 Aptera 正在建造地球上对气候最有利的车辆，”首席执行官大卫·富勒 (David Fuller) 指出。“下一场移动性革命必须是气候积极的革命。”

Aptera Motors和 SustainabilitySooner.com 肩负着通过拥抱自然和减少碳足迹来拯救地球的共同使命。太阳能电动汽车司机可以减少对电网的依赖，从而减少他们的电污染足迹。当每天通勤少于 40 英里的司机充分利用车载太阳能产生的电力时，Aptera 将实现碳中和，产生 0 克 CO2e/mi 和 0 克氮氧化物和 VOC 标准污染物。

结合 SustainabilitySooner Inc. 的环境服务和战略，这一车队合作伙伴关系向大众推广生态友好原则，同时为健康的地球提供动力。Fuller 继续说道：“我们的使命就像天生的一样契合。”

SustainabilitySooner.com 将在其教育、宣传和农业活动中利用太阳能移动性，通过气候栽培来治愈世界气候：与土地管理相协调的植物和生物栽培科学与实践，以生产清洁、可持续的空气、水和能源；此外，利用它来保护和管理其订户可以在减少碳足迹的同时几乎可以享受的财产。