意大利奢侈时尚品牌 Gucci 与蓝筹 NFT 系列 Bored Ape Yacht Club 背后的工作室 Yuga Labs 合作。此次合作旨在探索“元宇宙中时尚与娱乐的交汇点”。

根据公告，Gucci 将在 Yuga Labs 的虚拟游戏平台 Otherside metaverse 中发挥积极作用。此外，该奢侈品牌将参与 10KTF 的持续发展，这是一个不可替代的代币系列，具有一对一的 NFT 和相应的配件。 关于合作伙伴关系的信息尚未共享。然而，这些公司可能会在未来以各种方式展示 Gucci 的标志和签名风格。例如，我们已经可以在 Otherside 罐子上看到该品牌的名称。

据报道，该合作伙伴关系将于本周开始。“我们很高兴与 web3 的领导者和创意先驱 Yuga Labs 建立这种多方面的合作伙伴关系。这将使我们在 Otherside 和 10KTF 的持续叙事中发挥积极作用，以多种形式展开，”Gucci Vault & Metaverse Ventures 的首席执行官 Robert Triefus 说。



通过此次合作，该奢侈品牌向富有的 BAYC、MAYC、10KTF、Otherside NFT 持有者和游戏玩家推销自己。 值得注意的是，Gucci 此前曾与 10KTF合作，为元宇宙中的化身打造数字服装。该系列被称为“10KTF Gucci Grail NFT”，包括 5,000 个头像风格的代币，灵感来自 Gucci 的 Aria 和 Love Parade 系列。

该品牌的 web3 计划还包括其在Roblox和The Sandbox metaverses 中的存在以及与 NFT 公司 Superplastic 的合作。不仅如此，Gucci在部分美国商店接受加密货币作为支付方式。