现代带来了一款非常有趣的紧凑型 SUV 概念车，其特色是进行了一系列以越野为重点的改装，并以狮子王为灵感命名。现代 Mufasa Adventure 是量产车型的增强预览版，将于 4 月在 2023 年上海车展上首次亮相，然后于今年 6 月在中国市场上市销售。

可以预见的是，这个概念看起来更令人印象深刻，在车身上保留了现代起亚的造型线索混搭。Mufasa Adventure 受益于升降套件和一套更大更宽的抓地力全地形轮胎，包裹在定制的 18 英寸合金轮毂上。更宽的履带和增加的离地间隙使其具有适当的越野姿态，这不会在以公路为重点的 SUV 中复制，这将相当于中国市场的现代图森，取代ix35。

其他仅限概念的功能包括保险杠上看起来像防滑板的巨大人造铝装饰、可见的安装点、侧门槛上的特殊图案、引擎盖上的把手、后窗上的 Defender 风格附件、以及带有集成 LED 的未来主义车顶行李架。

现代 Mufasa 长 4,475 毫米（176.1 英寸），比即将推出的 ix35 和目前在其他市场销售的途胜短 25 毫米（1 英寸）。Sensuous Sportiness 造型语言在后者中很常见，尤其是在挡泥板的表面。另一方面，与图森相比，格栅和烟熏 LED 照明单元更具科技感和复杂性，全宽 LED 尾灯为 SUV 创造了独特的外观。

现代没有向我们提供内部照片，但我们预计会有一个数字驾驶舱和一个五人座舱。我们已经知道量产规格的现代 Mufasa 将配备 2.0 升汽油发动机，可产生 158 马力（118 千瓦/160 马力）的功率，专门为前桥提供动力。混合变体也可能在未来出现，尽管目前还没有关于它的任何官方信息。

现代 Mufasa Adventure 的官方照片和草图包括常规量产版本的三个预告片。我们希望在 4 月 18 日至 27 日在中国举行的上海车展上了解更多有关 SUV 的信息。