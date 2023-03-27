近日，人工智能公司西湖心辰（杭州）科技有限公司（简称“西湖心辰”）宣布完成数百万美元的Pre-A轮融资。本轮融资由百度风投领投，凯泰资本继天使轮投资后继续投资，西湖教育基金会可持续发展平台跟投。

本轮募集资金将主要用于团队扩张和建设，加速多模态大模型的研发，提升大模型的通用人工智能能力。

西湖心辰成立于2021年，专注于大模型的研究和应用。西湖心辰创始人蓝振忠博士此前曾在谷歌担任研究科学家，也是轻量化大模型ALBERT的第一作者（学术引用超4400次），2020年加入西湖大学担任深度学习实验室负责人、博士生导师。由于蓝振忠博士早前在CMU读博以及在谷歌工作的长期积累，西湖心辰从成立第一天起探索多模态大模型和通用人工智能技术，并已基于自研大模型衍生出多个上层应用。正如同人类通过文字、图片、视频等多媒体信息，获得认知世界、推理思考、运动执行等能力一样。多模态大模型是打造理解、推理、自我学习等通用人工智能能力的必经之路。利用通用大模型的能力，让多种上层应用得以更加智能化，也是如今新一代AI浪潮的主要路径。沿着这一理念和认知，西湖心辰构建了模型层—中间层—应用层的产品架构。

在模型层，公司打造了RIO系列语言大模型和双模态图文模型，目标是打造多模态大模型。按照模型参数量大小，RIO系列现在已有十几个成员，参数量从百亿到千亿不等，支持中英文双语，除了记忆外，还掌握了搜索引擎、知识图谱、外部数据等认知工具调用能力。

在中间层，西湖心辰提供深入各个领域（如营销等）的模型，大模型在处理非结构化数据的能力上有了极大提升，过往在企业内部沉淀下来却未被充分利用的数据，将在大模型赋能下展示出更多价值。因此，西湖心辰2022年开始接触了大量B端客户，也在不断和各行业交流，共同探索场景机会，目前已与多家客户在营销、社交领域开展了深度合作。在市场拓展方面，公司与B端用户有多种灵活的合作方式，调用API是其中的一种。

在应用层，西湖心辰推出了心理咨询AI助手「小天」、智能写作产品「Friday」和图片生成产品「造梦日记」。

从产品在用户端的应用反馈看，在这一产品架构下，终端应用和底层大模型的联动十分紧密。西湖心辰在推出具体的产品应用和连接时，我们有能力根据应用的难度、推理的速度和用户的需求选择合适的模型，并且通过用户反馈以及相关的数据进行实时调优。模型的能力也会直接影响整体效果，经过测试，目前RIO模型的能力已经达到GPT-3.5的同等水平。

西湖心辰在应用端已推出的三款应用层产品，覆盖文字内容生成和图片内容生成等领域。成立之初，公司之所以从这些应用层的产品切入，主要考虑以下两个原因，一是在战略上，公司已经构建了多模态AI大模型的理念和认知。二是公司认为多模态数据量在可见的未来有至少2-3个量级的增加。当前公司从相对更成熟的文字、图片领域入手，发布应用高效获得用户反馈数据，这不仅有利于帮助大模型的智能化进化，也希望更早地将大模型技术赋能生产力，提高工作和学习的效率。

百度风投表示：“西湖心辰团队具备贯穿大模型、中间层和产品应用三层的优秀技术与产品能力，有利于在行业发展初期形成中间层与应用层的数据飞轮优势。这一优势已经在心辰的多个产品之中得到验证。我们相信西湖心辰能够不断开拓大模型的技术边界和应用场景，成为中国大模型领域的佼佼者。”

凯泰资本表示：“祝贺西湖心辰完成新一轮融资。凯泰资本是西湖心辰的天使投资机构，见证了蓝博士带领的团队在2年内不断推出多个AI大模型、为近百个B端企业提供大模型API服务、并在短期内打造多款具有规模化用户的大模型应用产品；西湖心辰团队展现了强AI大模型研发能力、工程化能力和产品化创新能力。凯泰资本继续参与本轮融资，希望可以持续支持西湖心辰的多模态AI大模型研发，并基于AI大模型打造全新的智能化产业生态。”

西湖教育基金会可持续发展平台表示：“平台重点支持能够解决人类及环境可持续发展问题的前沿硬科技领域。西湖心辰由蓝振忠教授领衔，在NLP领域拥有领先技术和成果转化，广泛用于文化、商贸等场景中。我们相信，随着人工智能技术的升级和变革，作为底层技术和基础应用的自然语言将为多个行业带来颠覆，为人类生产生活方式带来全新变化。支持西湖心辰，与我们的可持续发展理念高度契合，希望西湖心辰在人工智能领域的创新应用能进一步解放生产力和创造力。”

天使投资方蓝驰创投表示：“西湖心辰在语言大模型研发、商业化产品探索与科研人才储备上具备坚实的基础，有穿透模型层、中间层以及应用层的布局探索。创始人蓝振忠突出的国内外学术与产业融合的背景与积累，赋予了西湖心辰自成立之初便立足多模态大模型指向通用人工智能的技术定位。蓝驰作为西湖心辰的天使轮领投方，相信公司能够在这波AI浪潮中突围而出。”