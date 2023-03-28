苹果今天发布了 iOS 16.4 更新，此次新增 21 个全新表情符号，包括驴、鹅、摇头、豌豆荚、扇子等，同时包括针对 iPhone 的其他增强功能、错误修复和安全更新。本次更新还优化了 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 机型的车祸检测功能。

iOS 16.4 正式版更新包括以下增强功能和错误修复：

表情符号键盘中新增 21 个表情符号，其中包括动物、手势和物体；

添加到主屏幕上的网页 App 现支持通知；

适用于蜂窝网络通话的“语音突显”会优先突出你的声音并隔绝周围的环境噪声；

“照片”中的重复项目相簿进一步支持检测 iCloud 共享照片图库中的重复照片和视频；

“旁白”支持“天气”App 中的地图；

辅助功能设置可在检测到闪光或频闪效果时自动调暗视频；

修复了子女的“购买前询问”请求可能不会显示在父母设备上的问题；

解决了兼容Matter的恒温器在与 Apple 家庭配对后可能无响应的问题；

iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 机型的车祸检测实现优化。

此外，iOS 16.4 也增加了针对中国广电 5G 网络的支持。

与 iOS 16.4 一同更新的还有 watchOS 9.4，后者针对唤醒警报进行了优化，无法再通过静音手势静音，以防止被意外取消。macOS Ventura 13.3 也同样更新了新 emoji，并进行了安全修复与其他改进。