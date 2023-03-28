博际生物医药科技有限公司，一家专注于创新性肿瘤免疫治疗生物药研发的生物制药公司，今天宣布与默沙东（默沙东是美国新泽西州罗威市默克公司的公司商号）签订临床试验合作和供药协议。双方的合作将在正在进行的I期临床试验中研究BJ-001（博际设计的肿瘤靶向IL-15融合蛋白）与默沙东的PD-1抑制剂KEYTRUDA（帕博利珠单抗）联合用药的安全性和有效性。

该临床试验中，博际将在局部晚期/转移性实体瘤患者中对BJ-001与帕博利珠单抗联合用药进行安全性、耐受性、药代动力学、药效学、免疫原性和抗肿瘤活性研究。在该试验的单药爬坡阶段中，BJ-001表现出良好的安全性、符合预期的PK/PD特征、和令人鼓舞的初步有效性结果。

“默沙东是世界著名的跨国制药公司。博际很高兴有机会与默沙东合作。”博际联合创始人、首席执行官张海洲博士说, “众所周知，帕博利珠单抗是肿瘤免疫治疗领域的金标准药物之一。BJ-001是该领域的一个非常有前途的新的治疗手段。我们的临床前动物研究表明，与任一药物单药治疗相比，BJ-001和PD-1抑制剂的联合用药显示出更好的抗肿瘤效果，而且耐受性良好。BJ-001是具有肿瘤靶向特性的IL-15融合蛋白。我们认为BJ-001具有很大的潜力。研究BJ-001和帕博利珠单抗的联合给药作为一个新的治疗手段有可能造福更多的癌症患者。BJ-001和帕博利珠单抗的联合治疗是我们BJ-001临床开发计划的一个关键组成部分。”