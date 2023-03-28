根据Canalys发布的最新数据，2022 年第四季度，由于通胀和经济不确定性等原因导致需求持续低迷，美国的电脑（台式机、笔记本电脑和工作站）出货量仅为 1610 万台，同比下滑 23%。笔记本电脑（包括移动工作站）出货量大跌 24%，台式机（包括台式工作站）的跌幅同样达到 22%。节日期间的大幅折扣和促销，有效达到清理零售库存的效果，平板电脑的出货量小幅增长2% 至 1260 万台。2022 年全年，美国电脑出货量下降 18%，平板电脑出货量与 2021 年持平。

Canalys 研究分析师 Brian Lynch 表示：“由于新冠疫情期间电脑出货量创下历史新高，但随后出现通货膨胀和需求趋缓，美国电脑市场目前正处于一个较长的下滑阶段。几个季度以来，利率上升和预算削减对众多企业造成双重打击，加之消费者的电脑支出走弱，导致出货量在第四季度出现更大下降幅度。2021年和 2022 年初，混合办公模式的兴起推动电脑需求快速增长，但随后，企业开始大幅放缓或推迟新设备采购工作。”

Canalys 预测，电脑出货量将持续下滑至 2023 年第四季度，2023 年整体跌幅预计为 12%。Lynch 表示：“由于存在进一步加息的可能，加之金融系统存在不稳定因素，导致企业需求的复苏前景越发不明朗。但商业情绪有改善的迹象，例如1 月和 2 月采购经理人指数 (PMI) 回暖，代表着今年晚些时候，尤其是在渠道的库存水平正常化后，有可能迎来复苏。展望未来，随着消费者支出回归疫情前水平，越来越多的企业开始升级至Windows 11，加之教育需求推动大规模设备更新，电脑市场将在 2024 年加速复苏。”

第四季度的美国台式机和笔记本电脑市场中，惠普以 460 万台出货量独占鳌头，但由于教育行业在年初表现不佳，导致惠普在2022 年整体排名第二。戴尔是第四季度排名第二的厂商，2022 年出货量超过所有其他供应商。混合工作模式和结束居家办公，推高对电脑的需求，帮助戴尔在上半年的商用市场中实现良好业绩。联想第四季度出货量为240 万台，下滑 23%，在本季度和全年均排名第三。2022年的头部供应商中，苹果跌幅最小，其全新 M 系列设备不仅促进众多老用户更新设备，而且吸引了新的用户。华硕在第四季度跻身前五，宏碁则在2022 年的整体出货量中位列第五。

2022 年四季度，苹果的 iPad 出货量为 580 万台，2022 年的整体市场份额达到 42%，稳固其在美国平板电脑市场的垄断地位。亚马逊第四季度的出货量略有下降，但 2022 年的总出货量增长6%。得益于节日假期的强劲表现，三星第四季度增长 15%，保持第三的排名。TCL在 2022 年重新将发展重心放在平板电脑上，推出几款新设备，2022年取得 79% 的增长，业绩骄人。微软平板电脑出货量在第四季度暴跌42%，但公司在 2022 年保住了前五的地位。