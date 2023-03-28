近日，智能新能源卡车造车新势力公司DeepWay宣布完成7.7亿元A+轮股权融资。本轮融资由魏桥创业集团联同软银中国资本领投，老股东启明创投等继续投资。本轮募得资金将主要用于DeepWay智能新能源重卡的制造及高级别智能驾驶系统的研发投入，全力确保车辆生产及高质量交付。

据悉，此轮融资是距DeepWay完成A轮融资仅半年时间。至此，短时间内DeepWay已累积融资超过12亿元。

DeepWay是国内首家提出通过正向设计研发车辆以充分发挥电驱优势的造车新势力企业。成立以来，DeepWay始终专注于围绕商用车智能驾驶需求为出发点，以终为始设计具备全车线控、硬件冗余备份、高速通信功能的车辆基座，具备高级辅助驾驶功能并能支持OTA持续升级。同时，为更极致发挥车辆的新能源及智能化优势，车辆还采用了超低风阻流线型车身、分布式驱动、电池与底盘一体化结构以及基于高速通信能力的多域融合EE架构等全新设计理念。

目前，DeepWay首款产品“深向星辰”已进入小批量试运营阶段，车辆成功覆盖多个真实运营场景。与传统自动驾驶解决方案公司以有限的改装车辆来进行测试验证的方式不同，DeepWay通过规模化的量产车辆在真实场景下的数据积累，来推动其智能驾驶能力的快速迭代。根据公司运营规划，搭载DeepWay自动驾驶系统的深向星辰车辆在2023年6月开启规模化量产。

魏桥创业集团董事长张波表示：DeepWay是国内首家提出正向设计研发理念的智能新能源重卡造车新势力企业，团队集干线物流、重卡造车、自动驾驶技术于一身，拥有行业稀缺的复合能力。魏桥创业集团是全球最大的铝业生产企业，双方在智能化新能源重卡研发、轻量化高端铝材及零部件等领域均具备诸多优势资源。我们看好DeepWay，期待双方在重卡轻量化、智慧物流数字化平台等多个领域的合作，相信双方将落地更多长久且深远的合作，共同迎接智慧物流时代。

软银中国资本合伙人张岳鹏表示：在双碳背景下，新能源产业链迎来了巨大的发展机遇。DeepWay具备新一代正向开发新能源重卡的全栈自研和制造能力，拥有全行业领先的自动驾驶技术，以及对干线物流场景和客户10余年的积累，构成了DeepWay在行业内的独特竞争力。魏桥创业集团和软银中国资本在产业链上下游的布局以及资源导入，将进一步赋能DeepWay产生协同效应，我们期待一起携手共进，共同打造全新智能货运时代的跨时代产品。

DeepWay 创始人兼CEO万钧表示：DeepWay致力于成为中国商用车电动化、智能化的重要参与者与推进者，为实现人类低碳、环保、安全的梦想贡献自己力量。这是DeepWay的企业责任，更是时代赋予我们的使命。感谢魏桥创业集团和软银中国资本的投资，以及老股东的支持，与DeepWay一路砥砺前行，围绕“打造更安全、更智能、更有效、更环保、更舒适的货运终端”这一企业愿景共同奋斗。