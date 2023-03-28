近日，激光雷达公司Innovusion图达通与商用车自动驾驶领跑者挚途科技宣布，双方正式达成定点合作。双方将立足各自硬件与软件的技术优势，共同探索高性能激光雷达与多场景智能物流解决方案的深度融合，推进加速商用车应用场景全面覆盖，赋能商用车自动驾驶商业化的落地，助力交通物流行业向更智慧、更安全的方向发展。

Innovusion业务拓展副总裁梁鸿燚表示：“挚途科技强大的产品组合以及独特的技术纵深，为用户提供全球领先的智能交通物流解决方案。当前商用车自动驾驶商业化的落地正处于关键时期，我们将充分发挥Innovusion产品的高性能和稳定性，与挚途科技充分协作，共建更智慧、更安全的多场景智能物流新标杆。”

挚途科技采购总监薛智达表示：“我们致力于成为AI技术赋能汽车业的先行者和商用车自动驾驶商业化落地的领跑者。高性能感知硬件对于助力商用车自动驾驶技术落地具有重要作用。很高兴此次携手激光雷达行业领军企业Innovusion，加速推进智能商用车多场景应用全面落地。”

挚途科技专注于商用车领域自动驾驶，自主研发的“鹰腾”系列自动驾驶系统，构建了从感知、运算、规划到车辆控制的全流程自动驾驶技术链。公司聚焦干线公路、环卫、口岸、港口、园区等场景智能车产品的技术研发和市场化应用，提供智能驾驶软硬件产品，向行业赋能自动驾驶及智慧物流的解决方案。

商用车应用场景往往工作环境特殊，工作强度高风险大，造成招工难，对自动驾驶有着更强烈的需求。同时复杂的使用环境，对感知系统的性能和耐久性都提出了极高的要求。

Innovusion图像级超远距激光雷达Falcon猎鹰凭借图像级超远距的高性能，实力护航商用车多场景的智慧与安全运行。Falcon猎鹰拥有行业领先的探测能力，最远探测距离可达500米，标准探测距离250米， ROI（感兴趣区域）最高角分辨率0.05°*0.05°，标称探测距离下POD大于90%，助力软件在各场景下尽早稳定的发现危险目标，提供更充裕的计算和执行时间；同时通过严苛车规认证，能适应各类工作场景长期极端工作条件，提供稳定的运营基础。

未来，Innovusion将进一步赋能合作伙伴加速高速干线运输、园区环卫物流、口岸运输等多元场景下的商用车应用进程，助力解决行业痛点，打造更智慧、更安全的商用车多场景应用新标杆。