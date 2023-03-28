LG Energy Solution将投资约 7.2 万亿韩元（55 亿美元）在亚利桑那州皇后溪建设电池制造基地。该综合体将包括两个制造设施——一个用于电动汽车的圆柱形电池，另一个用于储能系统 (ESS) 的磷酸铁锂 (LFP) 软包电池。

它标志着北美独立电池制造工厂有史以来最大的单笔投资。这也是该公司去年最初宣布的在同一地点生产圆柱形电动汽车电池的金额（1.7 万亿韩元）的四倍多。

在 7.2 万亿韩元中，该公司计划投资 4.2 万亿韩元（32 亿美元）建设产能为 27GWh 的圆柱形电池制造工厂，并投资 3 万亿韩元（23 亿美元）建设 LFP 软包电池工厂，其中包括容量为16GWh。这两个设施总计 43GWh，计划今年破土动工。

凭借位于西南部的新电池制造基地，LGES将提高其主要产品领域的产能，与 EV 和 ESS 领域的客户建立更紧密的合作伙伴关系，并通过将其新制造设施引入该州来削减物流成本贴近客户。

新的圆柱形电池制造工厂旨在于 2025 年开始量产 2170 电池，主要面向北美的 EV 制造商。这是美国首个由韩国电池制造商单独投资的圆柱形电池制造工厂。该公司决定增加对北美圆柱形 EV 电池生产的投资，原因是 EV 制造商对本地制造的高质量、高性能电池的需求不断增加，以努力满足通货膨胀减少法案 (IRA) 的 EV 税收抵免。

用于 ESS 的 LFP 软包电池新制造工厂是世界上第一家 ESS 专用电池生产工厂，计划于 2026 年投产。借助 LG Energy Solution Vertech, Inc. 的完全集成储能解决方案， LGES 将进一步扩大其在整个 ESS 价值链中的影响力。

LGES 将新的 ESS 电池工厂设在全球最大的 ESS 市场北美，旨在响应 IRA 对本地制造电池快速增长的需求，并在强有力的政府支持下进一步加快北美的清洁能源转型支持采用 ESS 的政策。