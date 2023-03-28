尽管在过去的一年中同样遭遇了“融资寒冬”，在马来西亚，这里的投资领域却也呈现出了一定的韧性。

据马来西亚证券事务监察委员会（SC，该国证券监管机构）日前发布的数据显示，2022年期间，马来西亚VC及PE领域的承诺资金规模较上年呈现出了8.43%的增幅，从148.3亿林吉特（约合232亿人民币）增至160.8亿林吉特（约合251亿人民币）。

据悉，这一数据是基于34笔VC交易和38笔PE交易。

具体而言，SC在一份报告中指出，截至2022年底，来自PE领域的总承诺金额为107.1亿林吉特，VC领域的则为53.7亿林吉特。

其中，就PE领域而言，其承诺主要来自企业投资者（占33.40%）、个人&家族办公室（16.97%）以及金融机构（12.78%）。相应的，在VC领域，政府机构及投资公司（36.01%）、主权财富基金（27.27%）、企业投资者（22.68%）则分别占据了该领域资金来源的前三位。

另一方面，按照个体投资规模划分，排名前三的机构分别为Creador、Xeraya Capital、以及Malaysia Venture Capital Management Berhad（MAVCAP）。

而从关注企业阶段来看，数据显示，在马来西亚，PE投资组合在2022年期间的撤资动向主要集中在成长期。VC则主要为早期，其次才是成长期。

此外，在行业领域上，医药科技&生物科技（34.83%）是最受VC机构青睐的领域，信息&通信（16.45%）、金融&保险&穆斯林保险分别次之。PE领域则呈现出了相异的景象，其前三大流向领域分别为批发&零售贸易（53.66%）、医疗健康（13.45%）、以及制造业（13.41%）。

最后，在VC/PE的自身表现方面，据介绍，截至2022年12月31日，马来西亚共有129家相关注册公司——其中VC机构有109家，PE机构为20家。并且数据还指出，截至2022年底，拥有4年及以上经验的VC/PE从业人士共有229人。