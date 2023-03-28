Pharming Group N.V.（以下称”Pharming”或”该公司”）宣布，美国食品和药物管理局（FDA）已批准其Joenja（Leniolisib）用于治疗12岁及以上成人和儿童患者的活化磷酸肌醇3-激酶δ（PI3Kδ）综合征（APDS）。Joenja是一种口服选择性PI3Kδ抑制剂，是美国第一款也是唯一一款受批用于治疗APDS（一种罕见的进行性原发性免疫缺陷疾病）的药物。FDA通过优先审查流程评估了关于Joenja用于治疗APDS的申请。获得优先审查的资格适用于有可能在治疗、诊断或预防严重疾病方面提供显著改善的疗法。Joenja预计将于4月初在美国上市，并将于4月中旬开始发货。

医学博士、 研究硕士、北卡罗来纳大学医学院儿科风湿病和过敏/免疫科主任兼副教授Eveline Wu表示：“Joenja获FDA批准对APDS界是一个激动人心的时刻，为受这种罕见疾病影响的患者和家庭提供了转变治疗途径的机会。这项批准意味着他们将首次享受到经批准的治疗方案，有望改变APDS患者群体的护理标准。”

Jeffrey Modell基金会是一家国际非营利组织，致力于为受原发性免疫缺陷疾病影响的个人和家庭成员提供帮助。其联合创始人Vicki Modell表示：“对经受严重、改变生活和进行性症状的APDS患者而言，Pharming的Joenja获批是改变生活的重要一步。在450多种原发性免疫缺陷疾病中，FDA批准了针对其中之一的治疗方案，这对更广泛的原发性免疫缺陷疾病群体而言也是一个关键性的时刻。Jeffrey Modell基金会基于希冀、倡导和行动的使命致力于早期诊断、基因测序、治疗，并最终在将来治愈原发性免疫缺陷。”

Pharming首席执行官Sijmen de Vries评论道：“FDA批准Joenja对APDS患者而言是一个重要的里程碑，他们现在可以享有首个专门针对这种致人衰弱疾病的获批治疗方案。迄今为止，APDS的管理一直依赖于治疗与APDS相关的各种症状。我们感谢参与临床试验的患者、护理人员和医生，是他们让今天的批准得以实现。我还要感谢Pharming和诺华（Novartis）团队，他们为Joenja的研发提供了支持，因此有理由为FDA批准感到自豪。今天也标志着Pharming的一个里程碑意义事件，证明了我们对改变罕见疾病患者生活的承诺。Joenja是我们的第二款商业化产品，其获批和于近期推出使我们更加接近公司目标：成为全球领先的罕见疾病治疗企业，致力于为医疗需求未得到满足的患者群体服务。”

APDS是一种罕见的原发性免疫缺陷疾病，于2013年首次发现，目前估计每百万人中有1至2人患病。这种疾病由被称为PIK3CD和PIK3R1的两个已识别基因之中任意一个发生变异而引起。这两个基因对体内免疫细胞的正常发育和功能至关重要。虽然APDS患者会表现出各种症状，但最常见症状是耳朵、鼻窦以及上下呼吸道频繁发生的严重感染。感染通常从婴儿期开始。APDS患者容易出现淋巴结肿大或脾脏肿大（脾肿大），以及自身免疫和炎症症状。APDS患者罹患淋巴瘤等癌症的风险也会更高。

FDA对Joenja的新药申请（NDA）进行了优先审查，并根据一项多国、三盲、安慰剂对照、随机II/III期临床试验的结果批准了该药物。该项试验对31名12岁及以上APDS患者进行了疗效和安全性评估。作为此次申请一部分提交的还有一项长期、开放标签扩展临床试验的数据，其中有38名患者接受了Joenja治疗，中位时间为两年。

针对31名12岁及以上APDS患者进行的12周随机安慰剂对照研究表明，Joenja 70mg每日两次的临床疗效优于安慰剂，并且在共同主要终点（通过淋巴结的减小和初始b细胞的增加来评估淋巴增生的改善）方面具有显著意义，分别反映出对这些患者免疫失调和免疫表型正常化的影响。Joenja和安慰剂之间淋巴结大小的调整平均变化（95% CI）为-0.25（–0.38、-0.12；P=0.0006；N=26），初始b细胞百分比为37.30（24.06、50.54；P=0.0002；N=13）。临床试验中，最常见不良反应（发生率>10%）是头痛、鼻窦炎和特应性皮炎。

随着Joenja作为罕见儿科疾病治疗药物被批准，FDA授予了Pharming优先审查凭证（PRV）。根据Pharming在2019年和诺华就leniolisib签署的独家许可协议条款，诺华公司有权以PRV价值的一小部分从Pharming公司购买PRV。根据该协议，Pharming将就APDS的批准和首次商业化销售向诺华和另一方支付里程碑付款，总额为1050万美元；我们同意在实现某些Leniolisib销售里程碑后，向诺华支付总额1.9亿美元的额外里程碑付款。我们还同意向诺华公司支付分级特许权使用费，按leniolisib净销售额的低两位数到高两位数百分比计算。

目前，向欧洲药品管理局（EMA）人类药品委员会（CHMP）提交的leniolisib上市许可申请（MAA）正在审查中。Pharming预计，CHMP将于2023年下半年发布关于此次上市许可申请的意见。