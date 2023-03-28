保时捷股份公司正在为其车型系列的进一步电气化奠定基础：这家跑车制造商已决定在布拉迪斯拉发的大众斯洛伐克多品牌工厂生产未来的全电动 Cayenne。继Taycan（自 2019 年起）、Macan（2024 年起）和 718（本世纪中期）之后，Cayenne将成为这家跑车制造商的第四款配备全电动动力总成的车型系列。保时捷已经宣布在本世纪下半叶推出一款高于 Cayenne 的全电动 SUV。该车型将在莱比锡的保时捷工厂生产。

保时捷负责生产和物流的董事会成员 Albrecht Reimold 直接了解布拉迪斯拉发多品牌工厂的优势。2012 年至 2016 年，他担任大众斯洛伐克技术执行委员会主席兼成员。“布拉迪斯拉发的工厂近年来表现出色，并获得了多个奖项。未来的 Cayenne 将成为第一款在那里生产的全电动 SUV。我相信那里的团队会精心准备，并会在时机成熟时让新一代以保时捷特有的品质走上起跑线，”Reimold 说。

20 多年来，Cayenne 一直在运动型 SUV 领域留下自己的印记。它的成功依然如故。Cayenne 在 2022 周年纪念日交付了 95,604 辆，在所有保时捷车型系列中需求最高。自 2002 年开始生产以来，Cayenne 就与布拉迪斯拉发有着密切的联系。随着第三代 SUV 的生产，生产于 2017 年完全转移到布拉迪斯拉发。从那时起，该工厂生产了配备内燃机和插电式混合动力系统的车型。

位于斯洛伐克的工厂目前正准备开始大规模升级的新款 Cayenne 的批量生产。自 2017 年推出以来，保时捷现已对第三代 SUV 进行了重大升级，对其动力总成、底盘、设计、设备和连接性进行了影响深远的措施。除了使用功能强大且高效的内燃机和混合动力驱动重新调整驱动组合外，位于魏斯阿赫的保时捷开发中心的工程师还对 Cayenne 的底盘系统进行了重大修改。目标：在典型的保时捷公路性能、长途舒适性和越野能力之间实现更广泛的续航表现。