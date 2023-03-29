全球综合能源和化工公司沙特阿美（Armco）已签署最终协议，收购在深圳上市的荣盛石化股份有限公司（荣盛）10%的股权， 收购价格为246亿元人民币（按当前汇率计算为36亿美元）。该交易将大大扩大沙特阿美在中国的下游业务。

通过战略安排，沙特阿美将根据长期销售协议每天向荣盛石油的关联公司浙江石油化工有限公司（ZPC） 供应48万桶阿拉伯原油。 沙特阿美的全资子公司沙特阿美海外公司（AOC）将收购荣盛石油的权益。

除其他资产外，荣盛还拥有ZPC的51%股权，ZPC拥有并运营中国最大的综合炼油和化工企业，该企业的原油日加工能力为80万桶，乙烯年生产能力为420万吨。

Aramco下游业务执行副总裁Mohammed Y.Al Qahtani表示：“这一消息的宣布沙特阿美对中国的长期承诺，以及对中国石化行业基本面的信心。 这是沙特阿美在一个关键市场的一次重要收购，支持了我们的增长雄心，并推进了我们的液体化学品战略。 它还预示着为中国最重要的炼油厂之一确保提供可靠的必要原油供应。”

荣盛化工董事长李水荣表示：“这一战略合作将把我们长期的友谊和互信提升到一个新的水平，为世界石化行业高质量发展的光明未来铺平了道路。 我相信沙特阿美的参与将极大地帮助荣盛石化实施石化增长战略。”

此次交易包括大股东浙江荣盛控股集团在场外二次出售荣盛股份，交易参与方未来可能在贸易、炼油、化学品生产和技术许可方面进行合作。 该交易预计将于2023年底完成，并有待监管机构批准。

在此之前，沙特阿美于3月26日宣布，沙特阿美的合资企业华锦沙特阿美石化公司（HAPCO）计划于2023年第二季度在中国东北开始建设一个大型综合炼油厂和石化厂。 沙特阿美拥有HAPCO 30%的股份，将向该综合设施供应多达21万桶/天的原油原料。

通过与荣盛和HAPCO合资企业的合作，沙特阿美将向高化学转化资产提供总计69万桶/天的原油。