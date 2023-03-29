根据Canalys发布的数据，2022 年第四季度的可穿戴设备市场承受一定的压力，在第四季度这个传统的高峰时期，市场首次出现两位数幅度的下滑，出货量下降18% 至 5000 万件。其中，智能手表品类出现 17% 的两位数下降。基础手环品类出现连续第九次下跌，跌幅高达 43%。基础手表增幅仅为 3%，具有增长潜力的印度市场增速也明显放缓。

第四季度，各大厂商均感受到宏观经济的压力。作为智能手表品类和可穿戴腕带设备市场的领导者，由于发新周期的调整，苹果恢复了常规的发布计划，继而与2021年表现较好的第四季度相比，下降了17%。虽然谷歌的 Fitbit 出货量下跌 25%，其智能手表 Pixel Watch 却实现 16% 的逆市上扬，推动谷歌占据亚军之位。在这样的逆风环境中，小米、华为和三星均遭遇大幅下跌。由于 WearOS 迁移带来的红利减少，加之 Galaxy Watch 5 系列迭代更新的进一步限制，三星连续增长的势头在第四季度戛然而止，骤降 35% 至第五位。尽管季度智能手表出货量有所下降，但苹果、三星和华为均保持年度增长，为智能手表在 2022 年的温和增长做出了贡献。

2022 年整体来看，智能手表增长 3%，基础手表增长 21%，基础手环下跌 39%，导致整个可穿戴腕带设备市场下降 5%。

Canalys 分析师 Cynthia Chen表示：“预计 2023 年可穿戴腕带设备市场将以 2% 的速度温和增长。虽然我们预计基础手环将继续下降，但基础手表和智能手表将有所增长，预计增长上限将不超过 10%。鉴于消费者支出有所恢复，厂商应严阵以待，以产品质量为重点而非数量。” Canalys 预计，智能手表将增长8%，基础手表增长 6%。可穿戴腕带设备的发展将进一步集中在智能手表的系统开发以及生态应用上，基于消费者对功能特性更个性化的升级需求，智能手表将有机会在更多应用场景下实现连接和跟踪功能。