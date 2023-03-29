近日，网络安全解决方案提供商以及保险公司和律师事务所值得信赖的合作伙伴Kivu Consulting, Inc.宣布与微软建立战略合作伙伴关系。双方承诺将合作帮助全球各行各业的机构打击网络犯罪并建立网络应变能力。

Kivu Consulting, Inc首席执行官Shane Sims表示：“网络犯罪永远不会停止。我们必须与公共部门的同事结为合作伙伴、汇聚人才、综合情报，并且通力合作，来保护机构免受网络威胁。我们与微软安全（Microsoft Security）的联盟结合了双方的优势，对几乎任何可以想象的网络安全问题产生更大的影响。我们现在有能力快速降低业务风险，应对针对任何行业和任何大陆的任何组织不断变化的网络威胁冲击。”

通过此次合作，微软和Kivu将以多种方式共同应对客户遭到的网络攻击。在Kivu客户需要时，Kivu将把微软视为入侵后补救服务的首要选择，而微软将把Kivu视为值得信赖的合作伙伴，为寻求该服务的客户处理勒索软件问题。

微软公司负责安全服务的副总裁Kelly Bissell表示：“我们的使命是确保世界安全，让我们的客户蓬勃发展。安全是一项团队运动，事件响应是行业领导者要齐心协力合作的最重要领域之一。我们期待与Kivu和其他合作伙伴携手，帮助客户安全可靠地抵御所有网络攻击。客户可以放心，他们的事件响应需求将得到满足，以确保其业务能够蓬勃发展。”

两家公司将共同带来由各自的软件、数十年的威胁情报，以及保险/法律/政府关系提供支持的网络安全解决方案，这将加速机构实现网络应变能力的旅程，降低网络犯罪的商业风险。