塔塔通信（Tata Communications）今天推出了JAMVEE，这是一款基于云的应用程序，具有集成和简化的语音通话解决方案，通过简单的协作功能提高员工体验和生产力。这种端到端的业务解决方案为员工提供高质量的通话和消息体验，允许在任何Android、iOS或Windows Desktop设备上与同事通过安全网络进行交流。JAMVEE具有灵活的语音通话和数据漫游计划，是满足企业员工协作需求的经济高效的解决方案。

Jamvee专为企业内知识和一线员工而设计。其简单的界面使用户能够轻松地与封闭用户组（CUG）中的同事通话和聊天，同时可利用语音录制功能。Jamvee可以快速无缝地与企业的通信应用集成。

JAMVEE与塔塔通信MOVE eSIM解决方案相结合，使企业能够为海外出差的员工提供最具成本效益的协作解决方案，确保易用性、高质量的语音通话，并提高员工效率。

该解决方案可实现更快的入职培训，并具有符合法规的欺诈预防API、检测和警报功能，以确保对话的完全安全。它还帮助企业在部署需要深入和详细用户培训和技术基础设施的大规模应用时消除成本溢流。

塔塔通信协作和互联解决方案执行副总裁Mysore Madhusudhan表示：“混合办公将继续存在并将不断发展。任何正在为员工构建或开发‘混合’未来的组织都需要通话解决方案，但并非每个员工都需要全套嵌入式协作工具。JAMVEE的设计考虑了这一点。它提供一系列服务和附加功能确保该投资对企业来说经济实惠。JAMVEE为他们的员工提供精简、安全和可扩展的协作设置，确保互联的员工比以前更高效。”