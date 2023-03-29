动点出海获悉，泰国B2C保险科技初创公司Roojai日前宣布，已经在由德国保险巨头塔兰克斯（Talanx Group）下设机构HDI International领投的B轮融资中获得了4200万美元资金。

Roojai表示，这笔融资也得到了IFC（隶属于世界银行）的参与。值得一提的是，IFC曾在2018年时参与了对Roojai的700万美元A轮融资的领投。

据介绍，本次资金由3200万美元的直接注资和1000万美元的二级股票交易构成。

Roojai在一份声明中指出，基于这笔资金，公司将在接下来加速在印尼市场的扩张（于2022年初进入），并计划以并购为主的方式进入菲律宾市场。

Roojai成立于2015年，并于次年在泰国推出其保险产品。据悉，成立之初，Roojai主要提供汽车保险产品，并在随后逐步涉及到了健康和意外险。目前，用户可通过其官网、移动应用以及订购热线购买Roojai实时报价的保险产品/套餐。

在市场表现方面，2022年期间，Roojai在泰国的保费收入增长了25%，达到3800万美元。此外，在用户规模方面，Roojai的有效客户也得到了40%的提升，达到了15万人。

得益于移动互联网和数字化进程的不断加速，近几年以来，东南亚的保险市场也呈现出了相应的增长趋势。而在“第四个保险发展计划（IDP 4，涉及时间范围为2021年至2025年）的支持下，这一景象在泰国更为火热。

根据GlobalData的数据显示，2021年间，泰国的保险深度（保费收入在GDP中的占比）为5.5%，而这领先于越南（3.3%）、菲律宾（1.7%）和马来西亚（1.5%）等新兴市场（中国为4.4%，银保监的数据则为3.9%）。

此外，数据也指出，到2026年，泰国保险业规模预计将从2021年的278亿美元增长至361亿美元，实现4.7%的复合年增长率。