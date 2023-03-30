宝马集团宣布了一项新的虚拟生产实践，作为与 Nvidia 新合作伙伴关系的一部分。Nvidia已经为即将在德国德布勒森建成的工厂建造了一个数字复制品，并将使用这个虚拟工厂来支持其未来基于 Neue Klasse 平台的电动汽车的生产。

在实施这种以数字为先的汽车生产方法时，该集团正在利用 Nvidia Omniverse Enterprise——一个专为构建和运营 3D 工业元宇宙应用程序而设计的平台。在 Omniverse 中，宝马将运行各种实时数字双胞胎模拟，旨在在 2025 年德布勒森工厂开业之前虚拟优化布局、机器人技术和物流系统。继在德布勒森工厂发挥作用后，宝马计划扩大影响范围该平台在其全球产品网络中的地位。

在 Nvidia 活动的联合演示中，宝马展示了德布勒森工厂新车身车间的虚拟规划会议。对于汽车制造商而言，这种虚拟规划方法现在被视为其所有未来规划流程的蓝图。在这里，它赞扬了该平台增强跨站点和时区协作的能力，以及它在结构、生产系统和流程的规划和设计方面的支持。

Nvidia Omniverse 将允许宝马的生产人员在内部和与供应商一起使用实时数据来规划和优化流程和单个系统。例如，结构和设施数据将更容易检索并与设备和装配线数据集成——同时未来生产材料的项目和零件号也将可用。

该平台还允许布局选项，例如工作单元或物流各个区域中的机器人，可以通过实时逼真模拟进行演示，并根据需要进行调整。Omniverse 中的任何修改同样会实时评估、验证和实施。宝马表示，其供应商也将从 Omniverse 中受益，它表示这将通过集成其关键设计和规划工具来增加他们对决策的参与。

随着时间的推移，宝马的相关产品、流程、质量和成本数据将与原始设备制造商的开发、规划和生产流程一起逐渐在 Omniverse 中提供。该平台的进一步发展将包括更新，以增加对更广泛生产领域的支持，例如能源和资源的消耗。

除了这些实体制造业务，宝马还将利用 Omniverse 平台支持其数字化业务。在这里，该平台将快速定位操作故障——防止更长的生产停机时间。将 Omniverse 集成到这些操作中将为 BMW 提供进一步的支持，因为它致力于将新系统的虚拟调试集成和自动化到一个持续的规划过程中。