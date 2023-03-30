根据 Counterpoint 的印度制造服务的最新研究报告， “印度制造”的智能手机出货量在 2022 年（1 月至 12 月）同比下降 3%。这一下降背后的主要因素是宏观经济导致的消费者需求低迷，尤其是在下半年。由于当地需求下降，特别是在入门级和中级市场，上一季度出货量同比下降 19%。然而，就价值而言，“印度制造”的智能手机出货量同比增长 34%，这得益于当地日益高端化的趋势以及高端智能手机出口量的增加，尤其是来自苹果公司的智能手机。苹果公司的“印度制造”出货量同比增长 65%，价值同比增长 162%，使该品牌的价值份额从 2021 年的 12% 上升到 2022 年的 25%。

2022年度“印度制造”的智能手机出货量对总出口量比重达到20%，以出货价值计算的比重则达到30%，均为有史以来最高的水平

然而，由于印度当地需求疲软，“印度制造”的智智能手机整体出货量（台）在 2022 年第四季度YoY仍下降 19%， 2022 全年YoY下降 3%。

2022 年 OPPO 以 22% 的市占率在“印度制造”智智能手机出货量位居第一，三星位居第二

苹果的 EMS（电子制造服务）合作伙伴富士康鸿海和纬创是 2022 年第四季度前 10 名中成长最快的制造商。

展望：由于苹果和三星的出口增加，该国可能会从 PLI 计划中受惠。