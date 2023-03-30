总部位于英国的新科技初创公司 Helixx 宣布了一种创新方法，以提供一系列四款经济实惠的微型商用电动汽车，为快速发展、人口稠密的城市中心的服务企业提供清洁、可持续的出行方式。在英国设计并设计用于在世界上几乎任何地方建造的许可 Helixx 移动中心，车辆将以订阅的方式为商业用户提供，每小时 0.25 美元起。

世界各地经济和技术发展中的城市正在经历人口密度的急剧增加。联合国预测，到 2050 年，将有 66 亿人生活在城市地区。不断增长的人口意味着，从根本上转向更高效的交通系统至关重要。在完全管理的循环制造工业 5.0 生态系统中本地制造的小型、安全、负担得起的零排放车辆提供了通过解决流动性和空气质量挑战来释放经济增长机会的潜力。Helixx Mobility Hubs 将有助于将碳排放量降至最低，同时使本地企业能够在车辆的整个生命周期及以后制造、销售和支持车辆。

Helixx首席执行官兼联合创始人史蒂夫·佩格 ( Steve Pegg)表示：“Helixx 的诞生是为了迎接改变严重拥挤城市中市民出行质量和标准的挑战。Helixx 提供的车辆是取代当今发展中国家所依赖的污染严重的内燃机车辆的关键。”

Helixx 系列由 Jowyn Wong 和 Jakub Jodlowski 设计，他们的产品组合包括为 Apollo 和 DeTomaso 等制造商提供的超级跑车。最先进的客舱提供优质空间，可提高驾驶员和乘客在城市服务中的舒适度。该系列最初包括四种车身样式，旨在通过创新、灵活的 Helixx 装配工艺实现最佳的生产简单性。

例如，CARGO 是一款商用货车，旨在支持对最后一英里交付车队的旺盛需求，具有 2100 升的载货空间，能够承载目标市场中的大部分 ISO 托盘。TRUCK 是一款适合建筑企业和城市开发商的皮卡。TUK 和 RIDE 分别采用开门和闭门车身，旨在作为城市叫车服务的最佳解决方案，以取代陈旧、污染严重的内燃机车队。

所有四款车辆均提供零排放续航里程，几乎不间断的 24 小时工作周期，可快速更换的磷酸铁锂 (LFP) 电池组可按需提供完全的灵活性。

“在过去的四年里，我们对市场进行了研究，以确保创造出满足世界发展中经济体需求的可持续零排放汽车，”Pegg 继续说道。“但可以说更重要的是，我们的任务是找到一种解决方案，以最大的速度和能源效率以及最低的成本和复杂性，将此类车辆部署到世界上任何需要的地方。”

答案是 Helixx Mobility Hub。在突破性的工业 5.0 启发的 Helixx 数字生态系统的支持下，Helixx Hub 可以通过授权合作伙伴关系在世界几乎任何地方进行调试和运营。

Helixx 将全面管理枢纽合作伙伴的整个入职流程，从工厂的建立和设备安装到培训员工以及与当地车队运营商的持续商业支持。Helixx 还将通过下一代工业 5.0 数字平台协调所有原材料和组件以及生产流程，该平台优先考虑本地采购和供应链的灵活性，以实现弹性和环境影响的完全可追溯性，包括范围 3 排放。

在与西门子合作成功测试英国概念枢纽后，Helixx 将在英国和新加坡建立更多试点枢纽。该公司正在与亚太地区的客户进行讨论，随后将与印度、中东和北非以及南美洲的客户进行讨论。