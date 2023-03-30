随着新能源车的发展，行业的充电模式也在不断创新。显然，可持续电动车产业的推动，需要不断完善基建。而在这个过程中，除了简单的充电模式，实际上也出现了不少的行业创新。在这个创新过程中，许多企业投身其中，步伐跨界的公司，这就带来了可持续生态建设的良性发展。

连锁便利店7‑11宣布推出 7Charge

连锁便利店7‑11 宣布推出 7Charge，这是其全新的专有EV 充电网络和应用程序，可在美国部分 7‑11 便利店提供方便可靠的快速充电体验，并且即将登陆加拿大。7‑11 打算通过推出 7Charge 建立北美最大、兼容性最好的电动汽车快速充电网络之一，7Charge 已经在佛罗里达州、得克萨斯州、科罗拉多州和加利福尼亚州的多个地点为客户提供快速充电服务。

7Charge 网络将为 EV 司机提供 7‑Eleven 标志性的便利性和可访问性。7Charge 站点允许客户为任何与普通CHAdeMO或兼容的 EV 品牌和型号充电组合充电系统(CCS) 插头类型兼容的7Charge 应用程序可从 App Store 或 Google Play 下载。

7Charge 网络将满足消费者对电动汽车充电基础设施不断增长的需求。通过扩展 7Charge 网络，同时继续使用第三方快速充电网络选项，7‑11 将有能力扩大其网络以满足消费者需求，并为迄今为止无法充电的社区提供电动汽车充电服务。

BP pulse 和 APCOA 打造24小时电动汽车枢纽业态

BP pulse是英国领先的快速和超快速公共 EV 充电网络之一，而 APCOA Parking Group 是英国领先的定制停车解决方案提供商，在欧洲已建立业务，已签署一项战略性泛欧框架协议，以开放欧洲有 100 多个 EV 快速充电中心。根据协议，bp pulse 计划在未来三年内在德国、奥地利、比利时、卢森堡、荷兰、波兰和英国的 APCOA 停车场（“城市枢纽”）安装超快速充电，以帮助扩大其充电网络在城市中心进一步加速整个欧洲的城市电动交通基础设施建设。

该项目是 APCOA 将其停车场改造成城市中心计划的一部分，城市中心将为移动、物流、电子充电和基于技术的服务提供物理和数字基础设施。两家公司旨在通过英国的 bp pulse 和“APCOA Connect”应用程序以及欧洲的“APCOA Flow”应用程序的数字集成，共同为客户提供便捷的旅程。注册用户将能够通过手机定位、访问、预订和支付他们在停车场的充电和停车费，停车场的出入口障碍将在车辆接近时自动打开。

柏林和德国不来梅的两个城市中心预计将于 2023 年第三季度开放。这些将是首批提供超快速充电的地点，每周 7 天、每天 24 小时至少可为六辆汽车充电并将由 bp 的德国品牌 Aral pulse 运营。为了在充电时充分利用停机时间，一些枢纽还将提供“司机休息室”，包括冷热饮品自动售货机、带手机充电点的休息区、免费 Wi-Fi 和洗手间。

Stellantis 和 HEVO 合作开发无线电动汽车充电

全球汽车制造商和出行服务提供商Stellantis与无线电动汽车充电技术提供商 HEVO Inc. 合作，将无线充电集成到 Stellantis EV 中，这将在不牺牲安全性、效率或耐用性的情况下提供卓越的充电体验。无线 EV 充电旨在提高简单性和安全性，同时消除与电线管理相关的操作摩擦。

HEVO 屡获殊荣的技术效率高达 95%（电网到电池），并且符合 SAE 和 UL 无线充电标准。在大规模采用之前，该技术的早期应用包括物流和运输车队，以及受益于无障碍且符合 ADA 标准的充电的残疾司机。

HEVO 和 Stellantis 最初在公司位于密歇根州奥本山的办公大楼内展示了克莱斯勒 Pacifica PHEV 的2 级无线充电。在 2023 年成功完成该演示以及随后的 50kW 快速无线充电项目将使 HEVO 有机会为 Stellantis 客户提供无线充电，以随着生产规模的扩大，通过插入式充电实现成本竞争力。

现代打造自动充电机器人，可以帮助使电动汽车充电更容易

现代相信自动充电机器人可以帮助使电动汽车充电更容易、更容易获得。这家汽车制造商展示了其原型机器人为Ioniq 6轿车充电的情况。根据随附的新闻稿，现代汽车去年在计算机生成的视频中展示了机器人的设计，但这次它展示了一个正在公司主要研发中心进行测试的工作版本。

该视频显示 Ioniq 6 使用远程智能停车辅助功能倒车进入停车位，该功能已在美国市场的几款现代车型上提供。不过，在这种情况下，充电端口门会自动打开。然后机器人插入充电电缆，使用基于 3D 相机的 AI 算法来控制插入端口。充电完成后，机器人会拔下电缆并向驾驶员的智能手机发送通知。

据现代汽车制造商称，考虑到许多电动汽车充电站都在室外并暴露在天气中，工程师们在现代研发中心建造了一个专用充电站，并在各种条件下测试了机器人。它声称该机器人“被开发为在所有环境中可靠运行，无论充电器位置、天气和潜在障碍如何。”机器人充电不仅被视为自动驾驶汽车的必需品，而且还被视为使电动汽车适用于行动不便的人的必需品。至少在美国，没有配备可以提供帮助的服务员的全方位服务电动汽车充电站。

WiTricity 和 ABT e-Line 将提供无线电动汽车充电

ABT e-Line是一家技术推动者，也是售后市场汽车解决方案的领先公司之一，而 WiTricity是无线电动汽车充电领域的领导者，它们宣布计划在欧洲提供售后市场无线 EV 充电服务。凭借与大众集团合作的丰富经验，ABT e-Line 最初将升级 VW ID.4以支持 WiTricity 的无线充电，目标是在 2024 年初上市。该公司计划此后扩展到更多 EV 车型。

ABT e-Line 计划将无线充电功能扩展到更多车辆，包括奥迪 e-Tron GT和保时捷 Taycan以及大众 ID。嗡嗡声一款标志性的生活方式汽车，非常适合 ABT 品牌。无线充电的附加功能不仅会吸引他们精通技术的客户群，还会在他们各自的类别中提供进一步的差异化。WiTricity 的磁共振技术使驾驶员只需将车停在充电板上即可为电动汽车充电——所有这些都具有与插入 2 级设备相同的速度和效率。电动汽车无线充电的全球汽车标准于 2020 年获得汽车工程师协会的批准，该标准在很大程度上基于 WiTricity 的设计，并确保 ABT e-Line 车辆和 WiTricity 的充电器将与其他制造商互操作。消费者已经表示出对无线电动汽车充电的强烈需求。

总结：随着汽车生态和行业的发展，基础设施的建设将成为未来发展的重要推动力。除了造车企业，更多的的公司参与到这个交通变革中来。他们的参加，可以提升充电的便捷体验，对整个生态的成熟起到积极的作用。我们可以看到，未来会有更多的公司和创新团队参与进来，这对可持续发展来说，也是一个巨大的推动力。