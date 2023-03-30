根据Sensor Tower发布的数据，截至2023年2月，由韩国手游厂商Devsisters发行的基于跑跑姜饼人IP开发跑酷游戏《Cookie Run: Kingdom》应用内购总收入已突破4亿美元，全球总下载量超过2700万次。

以下是详细内容：

随着新一批进口游戏通过版号审批，不少优秀的海外手游即将进入中国市场。在正式登陆中国市场之前，我们一起看看部分关注度较高的手游产品在海外市场的表现。

由韩国手游厂商Devsisters发行的《Cookie Run: Kingdom》是基于跑跑姜饼人IP开发的一款跑酷游戏。在该游戏上市之前，Devsisters分别于2013年4月推出了跑酷游戏《Cookie Run: OvenBreak》，2019年11月推出了三消游戏《Cookie Run: Puzzle World》。

作为该系列最新的作品，《Cookie Run: Kingdom》于2021年1月上市，是一款融合了跑酷、装饰、收集和战斗等多元玩法的中度手游。在付费项目方面，游戏采用了赛季通行证、订阅、抽卡、限定礼包以及广告等混合盈利模式。无论是游戏内容框架，还是变现模式，都是该系列成熟度最高的一款作品，也是目前商业表现最成功的产品。

Sensor Tower商店情报数据显示，截至2023年2月，《Cookie Run: Kingdom》应用内购总收入已突破4亿美元，全球总下载量超过2700万次。

作为IP发源地，韩国是该游戏最大的市场，贡献了50%的收入。其次是美国和中国台湾市场，分别占27.4%和4.8%。

从游戏可爱的画风和内容设计，不难看出发行商主打女性市场。Sensor Tower用户情报数据显示，《Cookie Run: Kingdom》的女性玩家占比超过55%，在iOS平台高达59%，在两个商店的玩家总评价均接近5星。

在登陆海外市场初期，《Cookie Run: Kingdom》的月活跃用户数一度超过700万。目前依然保持在400万左右的水平，显示出游戏对核心玩家持久的凝聚力。