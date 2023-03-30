ABT e-Line是一家技术推动者，也是售后市场汽车解决方案的领先公司之一，而 WiTricity是无线电动汽车充电领域的领导者，它们宣布计划在欧洲提供售后市场无线 EV 充电服务。凭借与大众集团合作的丰富经验，ABT e-Line 最初将升级 VW ID.4以支持 WiTricity 的无线充电，目标是在 2024 年初上市。该公司计划此后扩展到更多 EV 车型。

ABT e-Line 计划将无线充电功能扩展到更多车辆，包括奥迪 e-Tron GT和保时捷 Taycan以及大众 ID.Buzz——一款标志性的生活方式汽车，非常适合 ABT 品牌。无线充电的附加功能不仅会吸引他们精通技术的客户群，还会在他们各自的类别中提供进一步的差异化。

WiTricity 的磁共振技术使驾驶员只需将车停在充电板上即可为电动汽车充电——所有这些都具有与插入 2 级设备相同的速度和效率。电动汽车无线充电的全球汽车标准于 2020 年获得汽车工程师协会的批准，该标准在很大程度上基于 WiTricity 的设计，并确保 ABT e-Line 车辆和 WiTricity 的充电器将与其他制造商互操作。

消费者已经表示出对无线电动汽车充电的强烈需求。在几项研究中，96% 的电动汽车消费者表示对无线充电感兴趣，将其列为比辅助停车或自动驾驶功能等其他选项更受青睐的选项。ABT e-Line 计划通过新的电动汽车来满足这一需求，这些电动汽车同样适合在整个欧洲推广无线充电的便利性、安全性和可及性。

“电动汽车车主倾向于将充电视为拥有权的主要缺点，而潜在车主可能将其视为推迟购买的理由。用电线或电缆充电很不方便，因为它们可能很重、笨重或有绊倒的危险，”Gruzen 解释道。“那是在你抱满孩子或背包、雨天或雪堆之前。无线充电消除了这些不便，因此车主可以简单地停车和充电。”