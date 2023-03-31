Athos Therapeutics, Inc.（Athos）是一家临床阶段生物技术公司，致力于为免疫介导疾病和癌症患者开发基于人工智能的精准小分子疗法。该公司日前宣布获得澳大利亚治疗用品管理局（Australian Therapeutic Goods Administration）的CTN认可，并已获得人类研究伦理委员会（HREC）批准，在澳大利亚开始ATH-063的I期临床试验。

HREC的批准确认Athos已经成功完成了在澳大利亚开始I期临床试验所需的所有临床前、安全性和动物模型有效性测试。除了该试验的主要安全性评估目标外，Athos还将进行多组学分子和遗传学分析，以证明额外的药物活性原理，用以指导未来研究的设计。

Athos总裁兼首席执行官Dimitrios Iliopoulos（博士、MBA）表示：”TGA对我们启动ATH-063临床评估的申请给予认可，这使我们距离为炎症性肠病患者引入一种具有潜在颠覆性的治疗方法更近了一步。” Iliopoulos补充道：”ATH-063临床开发项目仅经过三年半的开发就得以启动，这对Athos来说是一个重要的里程碑，说明我们在药物发现方面采用创新方法，并展示了Athos团队的一流能力。我为Athos在为患者提供新型精准药物方面快速执行的成就记录感到自豪。”

董事长、创始人兼首席营销官Allan Pantuck（医学博士、硕士、美国外科医生学会会员）表示：”我们很高兴能获得批准，将ATH-063推进到临床阶段，并对这种新型药物可能为有需要的患者带来的助益感到十分兴奋。这对Athos来说是一个重要的里程碑，是我们首个获得监管机构批准进入临床阶段的项目，也是第一项评估这种新型基因组控制药物的临床试验。这种新型疗法利用了我们开创性的科学研究，在包括IBD、其他自身免疫性疾病和癌症在内的许多治疗领域具有广泛的潜在适用性。”