航空航天和国防公司BAE Systems与瑞典电动飞机制造商Heart Aerospace宣布合作，为Heart旗下ES-30支线电动飞机设计电池系统。

该电池将成为首款集成到电动常规起降（eCTOL）支线飞机中的电池，使飞机能够在零排放和低噪音的情况下高效运行。

BAE Systems控制与航空电子解决方案副总裁兼总经理Ehtisham Siddiqui表示：“我们行业领先的解决方案建立在数十年的专业知识基础之上，能够提供推进可持续交通运输所需的技术和系统。我们很高兴能与Heart Aerospace合作，为其电动飞机开发创新型电池系统。”

该项目将利用BAE Systems在大型、重型工业车辆电气化领域的逾25年专业知识。如今，该公司在全球范围内拥有超过15000个动力和推进系统在运行。该项目的相关工作将在公司位于纽约恩迪科特的最先进设施中展开。

Heart Aerospace首席运营官Sofia Graflund表示：“BAE Systems在重型地面应用电池开发领域的丰富经验，以及他们在航空航天安全关键控制系统开发领域的经验，使其成为ES-30和航空业这重要一步的理想合作伙伴。我们期待携手实现航空旅行脱碳。”

ES-30飞机将由四台电机提供动力，纯电续航里程为200公里；启用储备混合动力后，搭载30名乘客时续航里程增至400公里，搭乘25名乘客时可飞行达800公里。

随着未来电池技术的成熟，ES-30还将具备高性价比和可扩展的升级路径。电池升级路线图允许在相同重量下增加可用能量，从而延长飞行时间并扩大路线选择范围。

Heart Aerospace共有230个订单，其中100个选择了ES-30，另有108架飞机的意向书。