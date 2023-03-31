比亚迪宣布，将在更广泛的新能源汽车中使用 NVIDIA DRIVE Orin 集中式计算平台。加强的合作伙伴关系扩大了比亚迪在其下一代 Dynasty 和 Ocean 系列汽车的多种车型中对 DRIVE Orin 的使用，将安全和智能的汽车推向市场。

NVIDIA 汽车副总裁 Rishi Dhall 表示：“NVIDIA DRIVE Orin 在构建软件定义未来的全球移动领导者中取得了巨大成功。“我们与比亚迪的持续合作证明了业界对 DRIVE Orin 作为当今和未来智能汽车的中央计算机的信心。”

比亚迪和NVIDIA都相信未来的汽车将是可编程的，从基于许多嵌入式控制器发展到高性能集中式计算机——在汽车的整个生命周期内通过软件更新交付和增强功能。DRIVE Orin 的计算能力对于实时处理各种冗余传感器至关重要，并为汽车制造商提供计算空间，以在车辆的整个生命周期内开发和支持新的软件驱动服务。

自去年投产以来，市场上性能最高的汽车级处理器 DRIVE Orin 已成为交通行业新一代新能源汽车、自动驾驶出租车、穿梭车和卡车的首选 AI 引擎。可扩展的 DRIVE Orin 平台旨在满足严格的行业安全标准，每秒能够执行多达 254 万亿次操作，使其能够为自动驾驶功能提供动力——同时运行大量深度神经网络以提供终极的安全性和可靠性。

除了为其电动车队选择 NVIDIA DRIVE Orin 之外，比亚迪今年早些时候还宣布，它正在与 NVIDIA 合作，通过将 NVIDIA GeForce NOW 云游戏服务引入其车辆来增强车内体验。

凭借刀片电池、DM-i超级混合技术和e平台等行业领先技术，截至2023年2月，比亚迪已在全球销售超过370万辆新能源汽车，同时为消费者创造更好的出行体验。