根据Canalys发布的数据，2022 年第四季度印度个人电脑市场（台式机、笔记本电脑和平板电脑）同比大幅下降22%，出货量仅为 410 万台。主要是笔记本电脑出货量急剧下降，降幅达到31%，至 230 万台。台式机出货量下降 5%，至 69.5 万台，而平板电脑出货量下降 7%，至 120 万台。但总体来看，与 2021 年相比，出货量增长了 5%，因此 2022 年印度个人电脑市场表现依然较为成功。2022 年，笔记本电脑出货量下降7%，至 1100 万台，台式机和平板电脑出货量分别大幅增长37% 和 21%，至 320 万台和 540 万台。

市场对经济衰退和通货膨胀的担忧有所缓解，但在2022年底这种担忧情绪又再次复燃。Canalys分析师Ashweej Aithal表示：“2022 年上半年，印度消费者还会愿意在购买设备上花钱，但这种需求很快就逐渐减少了，导致假期季市场需求疲软，厂商和零售商的业绩也不尽如人意。与此同时，商业市场继续与库存和供应链问题作斗争，但需求的下降有助于减少采购延迟。去年新冠疫情封锁后，有少量企业花钱购买设备，帮助台式机稳住了些许势头，而教育市场的设备购买交易则提振了平板电脑的出货量。”

Canalys预计，2023 年印度个人电脑和平板电脑出货量将下降 6%，至 1800 万台。而全球市场出货量预计将收缩 9%，相比之下，印度市场的跌幅会小一些。尽管今年全球经济的疲软将会波及印度，但与其他主要市场相比，预计印度的GDP增长情况仍然相对乐观。

Aithal表示：“从2023年起，教育领域将成为印度个人电脑和平板电脑的一个重要细分市场。由于政府提供了完整的招标清单，因此平板电脑行业具有巨大的发展潜力。缩小数字鸿沟以提供更广泛的教育机会是政府部门的一个关键目标，所以预计未来几年各方面的投资都将增加。与此同时，由于经济低迷，导致几乎停滞的企业采购将在2024 年重新启动，并推动市场走向复苏。”

值得注意的是，印度制造的安卓笔记本电脑的兴起，如Reliance的JioBook和全新产品Primebook 4G。尽管这些设备的价格非常具有竞争力，但由于其基本参数规格和PC操作系统体验方面的问题，到目前为止，它们还没有获得主流消费者的青睐。不过，随着质量的提高和更强有力的市场进入策略，它们有可能为教育设备部署提供另一种选择，并吸引初次使用个人电脑的用户。

惠普在印度个人电脑（不包括平板电脑）市场处于领先地位，在 2022 年第四季度和全年都占据了30% 以上的市场份额。联想位居第二，但第四季度出货量大幅下降 31%。不过联想的商用业务得到了发展，2022年的总出货量比 2021 年增长了 3%。戴尔和宏碁分别获得第三和第四名，而苹果在 2022 年第四季度超越华硕，成功跻身前五。

苹果在 2022 年第四季度超过三星，在印度平板电脑市场占据领先地位，其新款iPad在假日季取得了圆满成功。尽管屈居第二，三星的季度表现相对不错，出货量同比增长 12%。其平板电脑在商业市场表现良好，后续很可能在这一领域取得进一步发展。Lava在本季度排名第三，在 2022 年全年排名第四。不过Lava在教育市场的强势地位将推动其 2023 年及以后实现增长。宏碁和联想在第四季度跻身前五。