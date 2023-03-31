法拉第未来宣布在其位于加利福尼亚州中部的加利福尼亚州汉福德工厂开始生产 FF91 ，该工厂被称为“FF ieFactory California”。本月早些时候，法拉第表示，它最终将在 3 月底开始生产，等待数百万美元的资金到位。法拉第表示，这是将 FF91 投入生产的漫长道路上七个主要制造里程碑中的最后一个，该车最初于2017 年亮相，并打算在 2018 年投入生产。

法拉第 FF91 承诺提供 1,050 马力、130 千瓦时的电池、续航里程为 381 英里、200 千瓦充电和自动驾驶能力。它还承诺 0-60 的时间为 2.27 秒，这比当时的“其他基准车”（即特斯拉）要快。

这些规格在当时非常令人垂涎欲滴，并且仍然非常好，尽管经过五年的延迟，它们的光芒已经有所减弱。但值得 Faraday 赞扬的是，它似乎保持了与最初公告相同的规格，而没有在此期间降低规格。法拉第仍未具体说明其车辆的价格，但在直播期间，高管们称赞了 FF91 的奢华，创始人贾跃亭点名法拉利和迈巴赫，在这方面设定了相当高的标准。他还表示，法拉第想在“高价值用户市场”做好定位，这是价格不会低的另一个信号。

法拉第汽车有两个级别的预购：“FF 91 Futurist Alliance”级别为 5,000 美元，“FF 91 Futurist”级别为 1,500 美元。5,000 美元的等级目前已售罄，但 Faraday 表示，有兴趣的买家可以报名参加 1,500 美元的等级，并可以在有空位时与销售团队成员联系。法拉第计划今年晚些时候在比佛利山庄开设一家门店，首先在洛杉矶和旧金山开展销售工作，然后是纽约，然后是中国的上海和北京。