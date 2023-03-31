近日，中兴通讯携手泰国AIS，在曼谷的双方联合创新中心实验室发布了新一代超大带宽的毫米波AAU，这是全球首个支持1.2GHz带宽以上的毫米波AAU，最大可支持带宽达1.6GHz。发布现场在NR-DC模式下，使用AIS拥有的1.2GHz带宽的毫米波频谱，实测单扇区MU峰值速率达到下行22.01Gbps，上行4.32Gbps，远超目前业界平均水平。众所周知，毫米波具有丰富频谱资源，不少运营商拥有超过1GHz的毫米波频谱，而该单AAU爆发的超大带宽和高容量的特性，将极大助力运营商充分发挥手中的毫米波频谱潜能。

泰国电信运营商AIS拥有1.2GHz带宽的毫米波频谱资源，一直以来AIS对大带宽毫米波的设备有强烈的需求，但之前行业内的毫米波设备最多支持800MHz带宽，无法充分利用AIS的毫米波频谱资源。此次中兴通讯推出的新一代毫米波产品，不仅能很好地适配网络现有的资源，且优异的性能能满足建设一张超高速率的通信网络。同时，结合行业应用的需求，将大大助力AIS拓展垂直行业，提升服务客户的深度和广度。

未来，泰国AIS将继续和中兴通讯推进深度合作，引领行业发展，进行创新技术探索、解决方案验证、网络性能提升，推动垂直行业的发展和产业的数字化转型，探索5G网络在数字经济时代的巨大潜力，共同将AIS建成东南亚最佳5G网络。