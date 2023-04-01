通用汽车正在做出有争议的决定，即逐步停止对苹果 CarPlay 平台的支持。通用汽车不再支持 CarPlay，而是与谷歌合作，为未来的电动汽车设计定制的内置信息娱乐系统。这是在通用汽车几年前全面接纳 CarPlay之后……

据路透社报道，通用汽车停止提供 CarPlay 的决定将从 2024 款雪佛兰 Blazer 开始。报告解释说，这一变化将帮助通用汽车“获取更多关于消费者如何驾驶电动汽车和为电动汽车充电的数据。” 该公司还希望基于其 Super Cruise 等驾驶员辅助功能开发自己的信息娱乐系统。

自 2019 年以来，通用汽车一直与谷歌合作开发将用于未来电动汽车的软件。在推出时，该软件将提供对谷歌地图和谷歌助手的访问，为期八年，无需额外付费。通用汽车表示，该软件的未来版本将提供专用应用程序，如 Spotify 和 Audible。

数字驾驶舱体验执行总监 Mike Himche 在接受采访时表示：“我们即将推出许多与导航更紧密结合的驾驶辅助功能。” “我们不想以依赖于拥有手机的人的方式设计这些功能。”“我们确实相信我们有订阅收入的机会，”通用汽车首席数字官爱德华库默补充道。该公司的目标是到 2030 年通过订阅获得 200 亿至 250 亿美元的年收入。

通用汽车显然仍将在其汽油动力汽车中提供 CarPlay，因此这一变化仅适用于从 2024 雪佛兰 Blazer 开始的电动汽车。Apple 将在今年晚些时候推出新版 CarPlay，采用全新设计来接管汽车的更多信息娱乐系统，包括仪表组和其他数据。