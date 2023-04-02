梅赛德斯-奔驰刚刚签署了一份海上风电协议——这是欧洲汽车行业最大的清洁能源购电协议之一。这家德国汽车制造商今天表示，它与西班牙的 Iberdrola 签署了一项购电协议 (PPA)，从波罗的海的一个海上风电场购买 140 兆瓦 (MW) 的能源。PPA 是可再生能源开发商与客户之间以预定价格从特定来源购买能源的长期协议。

将为梅赛德斯提供电力的风电场名为Windanker，300 兆瓦的波罗的海项目预计将于 2026 年上线。它将由 20 台 15 兆瓦的风力涡轮机组成。该电力将满足该公司在德国约 30% 的电力需求。Iberdrola 表示，Windanker 产生的大部分电力将通过长期购电协议进行交易；亚马逊也将从 Windanker 获得电力。

梅赛德斯计划推动可再生能源占其生产基地总能源需求的 70%。目前，可再生能源占其工厂生产所用总能源的 45%。该汽车制造商今天还在斯图加特举行的 2023 年 ESG 会议上宣布，其目标是到 2030 年将其自身生产的排放量减少 80%。

目标是到 2039 年，全球所有梅赛德斯生产工厂都将使用 100% 可再生能源，实现零排放。它还致力于最迟从 2039 年开始实现绿色钢铁供应链的目标。