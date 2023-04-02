汽车制造商的这个过渡期变得越来越有趣。汽车公司不仅必须开始彻底改革其制造流程，而且还必须以全新的方式担心原材料问题。监管和道德障碍以前所未有的方式干扰原始电池材料的采购，宝马和所有汽车制造商一样，必须想办法处理它。它的解决方案似乎是回收电池碎片，而不是开采它们。

“我们认为投资矿山是不对的。我们认为从汽车和其他产品中回收原材料更为重要，”宝马财务主管尼古拉斯彼得告诉路透社。宝马有点反其道而行之，因为大众和梅赛德斯都对自己的矿山进行了大量投资，以更好地控制供应链。宝马不仅没有投资矿山，它甚至没有在电池制造方面投入太多。宝马与其中国合作伙伴有一个电池回收设施，但它将大部分留给其合作伙伴，如宁德时代。

“随着我们业务的发展，我们正在创造投资动力——但我们不需要自己开发大型电池回收设施，”彼得说。回收似乎是最环保的电池原材料采购方式。电动汽车生产需要清除的最大环境障碍是开采电池中使用的贵金属所造成的破坏。因此，从现有电池中回收材料是采购上述材料最环保的方式。然后是某些法规的问题，例如美国新的《降低通货膨胀法》法律，该法限制了从冲突国家采购大部分电池材料的公司的退税。因此，从这些国家采购尽可能少的电池材料对宝马来说在财务上是有帮助的。

宝马电气化的下一个重要步骤是其Neue Klasse架构。BMW希望他们的电池材料采购和新生产技术最终能够使其 Neue Klasse 汽车像内燃汽车一样盈利。在本世纪下半叶，我们应该会开始看到大量 Neue Klasse 车辆涌入，首先是即将推出的电动 3 系列和 X3 等汽车。对于 BMW 来说，这将是一个激动人心的新时代，因为新车将带来全新的设计和创新技术。希望宝马的电池生产也变得更清洁、更有利可图。