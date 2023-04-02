小鹏宣布G9 Max和P7i Max版车主将拥有XNGP智能辅助驾驶第一阶段能力，同时G9全系车型也将迎来第二次整体OTA升级至Xmart OS 4.2.0。 XNGP智能辅助驾驶系统是小鹏汽车全新一代智能驾驶系统，将具备全场景智能辅助驾驶能力，也是实现无人驾驶前，辅助驾驶的终极产品形态。完全形态的XNGP系统将不依赖高精地图，在全国各个城市都能无缝连接高速、城市、地下停车场等各种场景，实现从起点停车位到终点停车位全程无断点的辅助驾驶体验，不仅可以覆盖城市内的日常通勤、在高速和城市快速路接近零接管，在安全性、道路博弈能力和通行效率上也超过大部分司机。

目前，XNGP已实现第一阶段能力，覆盖G9 Max及P7i Max版车型，主要包括在上海、深圳、广州三座有高精地图覆盖的城市开放城市NGP，大幅提升全国其他无高精地图覆盖区域的智能辅助驾驶能力，以及第二代SR智能辅助驾驶环境模拟显示系统。

城市NGP开放后，在广州、深圳、上海三座城市有高精地图覆盖的区域内，车辆可实现城市内由A点到B点的智能导航辅助驾驶，不仅能够完成本车道巡航跟车、超车变道、绕行静止车辆或物体等动态驾驶任务，还可以实现红绿灯识别启停、自主打灯变道、避让其他交通参与者等典型的城市路况交通行为，在复杂的城市道路环境下，大大提升城市日常通勤效率，为用户提供便捷舒适的智能驾乘体验。值得一提的是，除搭载了XNGP系统的G9 Max 版和P7i Max 版车型外，小鹏P5 P系列车型也同步在上海开放城市NGP。

在无高精地图覆盖的区域，激光雷达的应用大大增强了LCC车道居中辅助的性能表现和应用场景，并且将极大提高驾驶员的驾驶舒适度。LCC增强版将具备跨线绕行能力，当前方有静止的车辆、锥筒等障碍物，且系统检测周围环境安全且行驶状态符合条件时，可自动发起跨车道线绕行障碍物。此外，LCC增强版还将开放识别红绿灯并直行通过路口能力，支持识别当前车道通行方向、匹配相关交通信号灯，实现红灯停车；在直行车道，支持绿灯起步，在非直行车道，系统将通过语音进行提示。今年下半年，全国大部分主要城市将开放无图区域左右转能力，使无图区域的用户体验接近城市NGP的体验。

基于XNet更强的感知能力，XNGP的仪表环境模拟显示得以全面升级。新一代SR通过 3D 模型重构系统对环境的感知，增加了可感知目标物的种类和数量，并对行人、自行车增加了运动动画效果，整体SR画面更加细腻、流畅、真实。在此基础上，对系统的决策、规划及功能状态进行说明，不仅能高度还原智驾时真实的环境信息，也有助于阐述智能驾驶决策过程，提升人机共驾时的安全性和信任感。

分享会上，吴新宙博士还带来了一个彩蛋：全新一代高速NGP。它基于XNGP的新一代技术架构，结合城市NGP带来的研发经验，在安全性、可用性、舒适性、通行效率、交互方式等方面都有了质的提升。吴新宙透露，目前全新高速NGP的研发进度符合预期，预计在下一次大版本OTA向具备XNGP系统的用户开放。 用户可感知到的领先功能体验背后，是小鹏汽车多年来坚持全栈自研积累的扎实的技术实力和体系优势。吴新宙表示，感知能力是实现在无图区域导航辅助驾驶的第一步。感知的XNet深度视觉神经网络，这也是中国首个且唯一量产的BEV感知。凭借超强的环境感知能力，XNet能够将多个摄像头采集的数据进行多帧时序前融合，输出动态目标物的4D信息及静态目标物的3D信息，大大提升智能辅助驾驶，尤其是面对城市复杂场景时的感知、预判、决策、执行的能力和效率。和第一代视觉感知架构相比，XNet利用神经网络替代了繁复的手写后处理逻辑，实现了端到端数据驱动算法迭代。未来，用户将无需受高精地图的区域限制，可以更快在更多城市和场景享受到高等级智能辅助驾驶带来的安全且高效的出行体验。