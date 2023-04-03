Taycan 引领保时捷走向未来，现在 Cayenne 也紧随其后。虽然我们还得再等几年才能看到Cayenne EV，但该公司已经在 4 月 18 日首次亮相之前展示了改款跨界车的内部结构。随着2024 Cayenne采用全新的 12.6 英寸数字仪表盘，这些变化立即显现出来。它具有多达七种不同的显示，从极简仪表到可用的夜视视图。

中间是一个 12.3 英寸的信息娱乐系统，具有 Android Auto 和 Apple CarPlay 以及 Apple Music 和 Spotify 集成功能。该系统还具有新的车载视频功能，允许乘员在车辆停放时观看来自 Screenhits TV 的视频。保时捷接着提到了交互的“新方式”，例如使用 Siri 来操作车辆功能。最显着的变化是增加了可选的 10.9 英寸乘客显示器。屏幕集成在乘客面前的仪表板中，允许他们操作导航系统，因此他们可以成为某种副驾驶功能。

然而，该显示器主要用于娱乐，前排乘客可以用它来观看流媒体视频。为防止驾驶员分心，“独特的屏幕过滤器”可防止他们看到乘客正在观看的内容。撇开屏幕不谈，2024 Cayenne 采用了全新的“保时捷驾驶体验”。虽然它比以前更高科技，但仍然有许多模拟控制，并且它们位于驾驶员容易触及的范围内。一个新的发动机启动/停止按钮位于方向盘的左侧，而一个极简主义的变速杆位于右侧。

选档杆过去安装在中控台上，其重新定位让设计师得以重新构想空间。它现在采用极简主义空调控制，将模拟和数字元素与“复杂的黑色面板设计”融为一体。还有触摸“按钮”、物理音量控制器和额外的存储空间。

回到方向盘，它是从911借鉴来的，设计更有目的性。它配备专用模式选择器，可轻松访问普通、越野、运动和运动升级设置。驾驶员还会发现一个重新设计的控制杆来控制驾驶员辅助系统。

变化不止于此，因为整个仪表板都是全新的，运动型通风口没有百叶窗。我们还可以瞥见更新的门板和更优雅的秒表。最后但同样重要的是，Cayenne 提供更快的充电速度。但是，我们不是在谈论插电式混合动力车型，因为跨界车配备了新的 15 瓦无线智能手机充电器。它使现代手机能够快速充电，保时捷能够通过使用“冷却智能手机存储区”来增加瓦数。

升级并没有就此结束，因为 Cayenne 在前储物箱中拥有两个新的 USB-C 端口，在中控台背面还有两个。它们都提供快速充电功能，这应该有助于减少您必须保持充电的时间。后面我们就看这款车的中国区售价。