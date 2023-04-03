4月1日，勃林格殷格翰与健康报社共同宣布“健康中国 卒中防控家庭关爱行动”资助项目正式启动。该项目由健康报社主办，中国卒中学会提供学术支持。为贯彻落实《健康中国行动（2019—2030年）》《国务院关于实施健康中国行动的意见》有关文件要求，该项目集合数字化传播与精细化管理双轮驱动，探索以传统宣教模式向信息化、智能化模式转变，打造中国首个卒中科普教育平台，切实做好脑卒中防治健康教育和科普宣传工作，进一步提高公众卒中防治知识知晓率，降低卒中发病率及致残致死率。

卒中，俗称“中风”，是导致我国成年人死亡和残疾的首要原因。据《中国卒中报告2020》统计，仅 2019 年中国新发脑卒中人数 394 万，卒中死亡人数 219 万。“时间就是大脑”，发生卒中后，每分钟大约有190万个脑细胞死亡。目前，卒中溶栓黄金时间窗为4.5小时。但最新数据显示，仅有11.79%急性缺血性卒中患者在3小时内就诊，接近50%在发病24小时后就诊。普通民众对于卒中疾病知识缺乏，无法正确识别并及时送医，是卒中救治不足的重要原因，一旦错过黄金治疗时间，接近半数的患者很大可能由于就诊不及时而导致残疾甚至死亡。因此，卒中具有发病率高、致残致死率高、复发率高和疾病负担重等特点。

加大卒中疾病知识的科普宣传力度，是卒中防治的关键之举。《中国卒中报告2020》统计数据显示，我国卒中住院患者平均年龄是66岁[1]。根据日前在第三届中国人口与发展论坛上发布的《中国老年健康和家庭幸福影响因素跟踪调查（2021年）》结果显示，我国65-69岁老年人使用智能手机的占比超过五成，70-79岁的老年人中使用智能手机的人数超三成。82.2%的老年人使用智能手机视频聊天，55.5%的老年人使用智能手机看新闻、影视等娱乐。随着我国老龄化程度的逐步加深，卒中等急慢性老年疾病的科普教育亟待转变思路，并积极探寻有效的健康传播方式和健康管理工具。

打造首个卒中科普虚拟形象，利用数字化工具赋能卒中防治

新媒体技术的飞速发展和数字化生活方式的普及，为健康科普传播赋予了新的可能。健康报社社长、党委书记邓海华先生表示，“人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志。‘健康中国 卒中防控家庭关爱行动’是构建数字化健康科普传播新格局、打造健康教育新标杆的公益项目，也是健康报社积极发挥主流媒体使命担当，协同各方，全面推进公众健康教育、科普传播和健康促进工作的重要布局。”

为了更好普及卒中的疾病知识，项目将以控制卒中危险因素、筛查、早诊早治和康复为重点，打造集信息服务、数字工具、健康管理为一体的智能化卒中防治平台。“卒中家庭管理平台”将搭建在健康中国行动专网、APP及小程序上，包括卒中科普知识、脑卒中风险评估、智慧导览等板块。其中，智慧导览模块将上线国内首个卒中科普“虚拟人物形象”，通过短视频、直播、线上社交等多元化的场景进行卒中防治科普，融入患者和公众日常生活中，提高健康科普效率。

首个卒中健康科普大纲，让专家的“金点子”变成科普内容制作的“金钥匙”

针对当前卒中科普传播碎片化，缺乏系统性科普知识的现状，项目还将组建专家顾问团队，聚合一批在卒中领域具有深厚专业知识、高度疾病管理视野、丰富的诊疗和康复实践经验的“超级大脑”，并推出首个卒中健康科普大纲，让专家的“金点子”变成科普内容制作的“金钥匙”，推动卒中科普内容产出更精准、更规范。

“在卒中领域，临床医疗机构面临着一个巨大的问题，我们公民的健康素养在各个地区有很大的差别，在卒中防治知识还知之甚少，实践得更少。”中国卒中学会副会长董强教授谈到，“非常感谢勃林格殷格翰公司能秉承着社会的公益，携手健康报设立这样一个卒中科普的项目，中国卒中学会将不遗余力地进行学术支持，使得这样的公益行动能落到更多地区，更多公民，让他们能够真正认识到卒中就在他们的身边，卒中是可防可治的。”

同时，为了帮助行业更好地进行卒中健康教育提供参考，本项目将开展系统的调研与数据分析，推出数字健康传播蓝皮书，助力数字化健康传播在卒中预防、治疗、康养等阶段的广泛应用。

勃林格殷格翰健康创新事业部负责人费子芙女士表示：“作为深耕卒中领域的行业领导者，勃林格殷格翰推出了创新的‘卒中整体解决方案’，覆盖预防、疾病教育、检测、急救、诊断、治疗、康复七大模块。很荣幸此次能携手健康报社，在卒中疾病教育和健康管理方面做进一步探索。‘健康中国 卒中防控家庭关爱行动’致力于提升大众卒中知晓率和防治知识，契合勃林格殷格翰长期可持续发展的愿景，公司愿意为此承担更多的社会责任，为中国的卒中患者和家庭创造更多健康，助力‘健康中国2030’早日实现。”