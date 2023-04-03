亚马逊云科技宣布，Bilibili Comics选择亚马逊云科技为其首选云服务商，高效布局漫画全球业务，加速增长。目前，Bilibili Comics已先后在北美、欧洲、南美、东南亚等60多个国家上线。借助亚马逊云科技全球基础设施和云服务，Bilibili Comics从容应对快速上线带来的业务负载激增，实现了全球数据同步；同时，利用Serverless服务进一步提升效率，简化运维。值得一提的是，通过采用低运维的Amazon Personalize人工智能服务，Bilibili Comics在三周内就完成了漫画分类栏目个性化推荐功能从测试到上线的全过程，在提升读者体验的基础上，实现点击率和内容销量双增长，并通过优化架构将大数据及人工智能服务成本降低80%。

Bilibili Comics业务负责人表示：“Bilibili Comics的快速成长离不开亚马逊云科技的助力。选择亚马逊云科技作为首选云服务商不仅使我们从容应对全球安全合规和快速部署的前期挑战，其端到端的数据服务和丰富的人工智能服务，也为我们提供了业务洞察、创新和发展的数字化引擎。漫画是二次元文化的重要载体，我们将携手亚马逊云科技，推动中国动漫在全球的繁荣发展。”

“Bilibili Comics选择将海外业务全部构建在亚马逊云科技上并成功实现其业务在全球的快速布局和增长，这充分体现了亚马逊云科技在服务中国企业出海、拓展全球业务方面的能力和优势。”亚马逊云科技中国区数字原生事业部总经理梁岩表示：“通过提供全栈的Serverless服务和全栈的人工智能和机器学习服务，并不断丰富相关服务的深度和广度，我们希望能够帮助Bilibili Comics触达更多国家和地区的漫画爱好者，成为更受欢迎的漫画应用，在全球大展宏图。”