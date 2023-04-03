近日，致力于加速生命科学领域智能自动化变革的奔曜科技宣布，已连续完成A、A+两轮约2亿元融资。其中，A轮由某产业基金领投，A+轮由博远资本、礼来亚洲基金(LAV)联合领投，中金资本旗下中金启德基金跟投，老股东启明创投、红杉中国种子基金、张科禾润基金持续追投。

至此，奔曜科技成立不到2年时间，已完成4轮融资，融资金额总计约3亿元人民币。融资所获资金持续用于公司产品研发与生产、平台建设、市场拓展等，加速为制药、临床诊断、科学研究及材料化工等多个领域提供更易用、更高效的自动化产品和解决方案。

奔曜科技是一家以技术为驱动的创新型科技公司，总部位于上海张江科学城，现有员工100多人。

目前，奔曜科技拥有机器人、自动化、数据与云三大核心技术平台。为满足生命科学行业用户需求，公司基于全栈自主研发的高性能柔性机器人、丰富的仪器模块与易用的智能软件，打造出灵活组合、快速部署的自动化系统。同时，借助先进的人工智能与计算引擎，该系统可实现海量的数据处理，为研发及生产人员提供可靠的科学分析与决策依据。

基于三大核心技术平台，公司为百余家生命科学领域企业提供服务，其产品和解决方案广泛应用于小分子药、生物药、细胞基因疗法、中医药、合成生物学、组学研究、临床诊断和材料科学等领域。

红杉中国合伙人郭山汕表示：“当下正是利用先进科技手段加速生物技术、新型材料等领域创新成果转化的最佳时间。奔曜科技拥有一支业界领先、经验丰富的机器人、生命科学、数字智能、自动化等跨学科人才队伍，以自动化、数字化、可复制、可追溯的方式在生物技术及制药、临床诊断、材料科学等行业实现全面发展。我们期待奔曜科技研发出更多满足市场需求的产品与解决方案，为生命科学智能自动化领域的发展带来新的突破。”

启明创投合伙人陈侃博士表示：“传统手动实验方法耗时费力，且在可重复性、数据溯源性、安全性上都存在问题。实验室自动化将改变这一研发范式，把科学家从繁琐的实验操作中解放出来，让他们有更多的时间开展更具创造性的工作。另外，随着AI在生物医药行业的广泛应用，大数据的重要性变得不言而喻，自动化正是产生大量结构化、高维度数据的利器。奔曜科技组建了一个高效的跨学科研发团队，横跨机器人、自动化、软件、实验科学等领域。我们非常看好汤总团队，相信奔曜科技能够为生物医药行业带来更多变革性影响。”

博远资本项目负责人杨韬博士表示：“我们非常高兴领投奔曜科技A+轮融资。近年来，我们见证了自动化等多学科在生命科学领域交汇所展现的巨大潜力，也看到了生命科学由传统实验科学向数据科学范式转变所带来的重大机遇。我们坚定看好自动化在优化实验研发流程、提升试验数据标准化、生产降本增效等环节中所扮演的基建角色。奔曜团队拥有国内首屈一指的软件、协作机器人研发能力，以及自动化系统方案落地能力，并与国内外多个龙头企业建立起广泛合作。我们非常期待奔曜科技能够助力中国生命科学自动化产业升级，并打造该领域领先品牌。”

礼来亚洲基金合伙人邹洁羽表示：与传统人工操作相比，实验室自动化产品能有效优化流程、大幅提升效率和准确率，并降低实验室和样本的污染。后疫情时代人力成本的进一步上升，也促使企业更青睐高效、稳定且长期性价比更高的自动化解决方案。奔曜团队积累了多年自动化和生命科学领域的研发和管理经验，凭借产品的优异性能和对客户需求的深刻理解，通过一流的产品设计和项目工程能力，获得了头部客户的高度认可。“我们很荣幸能够携手奔曜科技，支持公司在杰出的创始团队带领下快速发展。”

张科禾润基金副总经理顾杰锋表示：“国内生命科学行业，已有多个细分领域的实验流程对自动化与智能化展现出巨大的真实需求，表现出蓬勃的市场潜力。禾润基金长期伴随奔曜科技的成长与发展，看到了公司不断拓展丰富、深化的产品管线与技术平台，以及团队通过case by case的磨砺所取得的长足进步。禾润有幸参与系列融资，期待奔曜科技能持续拓展应用边界，带来更多解决市场痛点的优秀产品。”

中金资本董事总经理、中金启德基金负责人梁荧表示：“随着中国人口老龄化的不断加深，劳动力缺乏是我国不得不面对的现实问题，特别是高质量的实验室技术人才。因此，人工智能和自动化将是提升生命科学实验效率的重要途径。奔曜科技凭借着团队跟大客户的成功合作经验，以及多交叉学科丰厚的技术储备，已经在该领域形成了相当的竞争优势，并和我司已投企业形成良好生态。我们祝福奔曜科技在生命科学自动化领域乘风而起、扶摇直上。”