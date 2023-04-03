根据Canalys发布的数据，2022年对于中国大陆的云计算市场来说是保守的一年，市场增长了10%，全年总额为303亿美元。第四季度以4%的同比增长收尾，季度总额为79亿美元。与过去几年的强劲表现相比，2022年的增长率出现了明显下降（前三年的年增长率超过30%）。疫情的影响及其限制不容忽视–企业对云计算的采用表现出较少的热情，更关注云计算带来的运营成本效益。已经迁移到云端的客户开始关注平台和软件服务。随着限制的取消，对企业的负面影响正在逐渐消除，云计算的需求也准备回归。但围绕IT预算的一定程度的谨慎，将使云计算的增长难以恢复到高峰。2023年，Canalys预计中国云基础设施服务支出全年将增长12%。

2022年中国大陆前四大云计算厂商，阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云，合计增长9%，占云服务客户支出总额的79%。以中国电信为首的运营商公司正通过推出自己的云服务来抢占市场份额，导致前四大云计算厂商的市场份额出现非常轻微的下降。这给前四大厂商带来的竞争压力将进一步体现出来，特别是在政府和公共领域，因为这部分是运营商的竞争优势所在。尽管运营商云在起步阶段势头强劲，但在平台和软件能力的提供方面仍然存在差距。在成为云基础设施服务市场的强大参与者之前，他们需要缩小这部分的差距。

在2022年， PaaS（Platform-as-a-Service）占整个中国云服务市场的23%。”企业客户对云服务的要求变得更加复杂，很多客户要求定制，重点已经从单纯提供云基础设施，转向提供全面的云平台和软件能力，”Canalys研究分析师Yi Zhang说。”随着中国头部云厂商宣布投资招募专注于垂直领域的合作伙伴，为客户提供PaaS解决方案，预计PaaS的份额在2023年将会增加。”

阿里云在2022年仍然排在第一位，在同比增长7%之后，在云基础设施服务方面的客户总支出占36%。阿里巴巴云经历了艰难的一年，增长率在2021年的强劲表现后逐季度下降。然而，来自基于互联网的客户的收入萎缩（这是阿里云最强大的业务部门）预计在2023年减少。随着大流行病限制解除后经济恢复稳定，基于互联网的客户的云需求将出现反弹。在度过安全危机后，阿里云正在积极寻求政府和公共事务领域的客户拓展机会。阿里云在海外扩张方面正在取得稳步进展，本季度宣布在日本开设第三个数据中心。回顾整个2022年，它在亚太、中东和欧洲推出了6个新的数据中心，横跨三大洲。

华为云以19%的市场份额排名第二，每年增长13%，领先于整体市场增长。2022年，华为云从其对渠道生态系统的投资和建设中获得了可观的回报，通过合作伙伴获得的收入增长了55%。它宣布将升级其合作伙伴计划，在合作伙伴激励方面为合作伙伴提供更有吸引力的福利，但升级后的合作伙伴计划的具体内容还有待观察。此外，受益于其帮助中国企业海外扩张的战略，华为云今年在海外地区的收入增长令人瞩目。它计划于2023年在土耳其、沙特阿拉伯、菲律宾、埃及和其他地区开设新的数据中心。

腾讯云排名第三，市场份额为16%。腾讯云在这一年继续受到内部业务重组的影响，收入规模增长放缓。然而，遵循其专注于盈利的战略，它将注意力转向发展平台和软件服务能力，在2022年的PaaS市场上它位居第二，仅次于阿里云。此外，它在2022年推出了新的音视频品牌Media Services，涵盖400个一站式音视频媒体服务，腾讯云决心在其媒体服务经验的基础上，成为一个竞争和差异化的优势。腾讯云最近扩大了其产品组合，包括推出 “Metaverse-in-a-Box”，以加速企业进入“元宇宙”的旅程。

百度智能云在2022年占据了中国云计算市场的9%，并同比增长11%。百度智能云在第四季度对其云业务进行了重组，主动剥离了低效益的项目，这将在短期内对其增长速度产生影响。百度一直在遵循人工智能和云服务相结合的战略。随着ChatGPT的推出掀起波澜，百度在2023年3月推出了ChatGPT模型的本地版本。未来，百度智能云很可能以此作为独特的价值主张，吸引企业加入百度智能云，类似于微软对OpenAI的整合。