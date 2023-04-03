兰博基尼推出了其超级运动型 PHEV Revuelto。被豪华汽车制造商称为高性能电动汽车的全新车型提供了广泛的电动性能特征和驾驶模式配置，以及一系列先进的标准技术。Revuelto 的核心是其插电式混合动力系统，它将自然吸气的 6.5 升中置 V12 发动机与三个电动机和一个新的双离合器变速箱配对。在这种组合中，其中两个电机位于前轴上，而第三个电机集成在变速箱中——横向安装并放置在兰博基尼汽车发动机后方。

所有三个电机都由一个 3.8 kWh 锂离子电池组供电，该电池组取代了之前兰博基尼车型中的传输通道，该电池组本身支持 Revuelto 的全电动驱动模式。这种完整的设置，连同车辆的轻质碳纤维设计和重量功率比，使其能够实现其关键性能规格——例如其最大系统输出 1001 马力（736 千瓦）、0 – 100 公里/小时（62 英里/小时）的加速度时间为 2.5 秒，最高时速超过 217 英里/小时（350 公里/小时）。

就其本身而言，为 Revuelto 提供动力的新型 L545 发动机在 9250 rpm 时的全输出功率为 813 hp（597 kW），最大额定扭矩为 725 Nm（534 lb-ft）。同样，每台前电机均提供 149 马力（110 千瓦）的输出功率和 350 牛米（258 磅英尺）的扭矩，而后电机提供相同的功率输出，峰值扭矩为 150 牛米（110 磅英尺） . 除了为前电机提供能量外，后电机还充当启动电机和发电机，并可为 PHEV 的后轮提供动力，从而实现其 AWD 功能。

前置电机同样提供更多功能——包括新的扭矩矢量控制功能，可优化驾驶动态，同时回收制动过程中产生的能量。在其全电动模式下，Revuelto 切换到前轮驱动——接合这些电机并仅在必要时激活后轴的电驱动。当电池电量耗尽时，车辆的电池可以使用高达 7 kW 的交流电充电，兰博基尼预计充满电大约需要 30 分钟。前轮或 V12 发动机的再生制动也可用于为电池充电，此过程需要 6 分钟。

通过该动力总成为用户提供的驾驶体验以 Revuelto 的动态和动力总成模式的 13 种潜在组合的形式出现。在这里，兰博基尼推出了三种新的动力总成模式及其混合动力系统——充电、混合动力和性能——它们由方向盘上的转子选择。另一个转子允许用户选择他们喜欢的驾驶模式——Città、Strada、Sport 和 Corsa——以及赛道的“ESC 关闭”模式。

Città（意大利语中的城市）作为 Revuelto 的全电动驾驶模式运行，专为城市和其他城市中心的日常使用而设计。将 PHEV 的最大功率输出限制为 177 马力（130 千瓦），此模式主要利用其锂离子电池——但如果电池电量耗尽，V12 会自动干预为其充电。与其他驾驶模式不同，Città 不能与 Revuelto 的三种动力总成模式结合使用。Strada 模式将动力总成的最大输出功率限制提高到 873 马力（642 千瓦），以支持充满活力的日常驾驶和长途旅行。在这里，V12 始终处于活动状态并不断为电池组充电，同时在前电子轴中启用扭矩矢量控制。

运动模式提供 894 马力（657 千瓦）的功率，V12 发动机由混合动力系统辅助，并在所有三种可组合动力总成模式下均处于活动状态。兰博基尼曾表示，这种模式还可以增强变速箱的响应能力，同时提高车辆的整体敏捷性。Revuelto 的赛道模式 Corsa 在与性能模式配对时消除了对系统功率的任何限制——允许驾驶员访问其最大输出的所有 1001 马力（735 千瓦）。车辆混合动力系统的控制同样经过校准，以最大限度地发挥电子轴的扭矩矢量和全轮驱动能力的潜力。另一种模式允许禁用 ESC，从而在没有主动控制的情况下实现 PHEV 的最大可用功率。有了这个模式，

在内部，Revuelto 提供了一套优先考虑连接性和便利性的技术，其信息娱乐系统由 8.4 英寸纵向中央触摸屏、12.3 英寸数字仪表显示屏和 9.1 英寸乘客显示屏主导。虽然屏幕控制着车辆的许多系统和功能，但物理按钮、开关和刻度盘仍保留在方向盘上以实现关键驾驶功能。为了鼓励更加关注驾驶员体验，兰博基尼为 Revuelto 开发了全新的“滑动”功能，允许驾驶员和乘客使用双指滑动手势在显示器之间移动车载应用程序和信息。可以使用类似的手势来保存最喜欢的功能，从而可以更快地访问它们。

信息娱乐系统本身拥有多个相互连接的功能，这些功能相互配合以进一步支持用户体验。例如，其车载导航系统除了实时交通和天气信息外，还结合了 PHEV 特定信息，例如加油站的 POI 数据和 EV 充电点可用性。这些网站的更多详细信息，例如它们的开放时间、价格和使用情况，会在可用的地方显示。作为标准配备，Alexa Built-In 允许用户通过一系列语音命令控制 Revuelto 的气候、导航和媒体功能。这些特定于车辆的命令与用于娱乐和智能家居设备的常规命令一起工作。这些功能以及更多功能将受益于 PHEV 的集成 OTA 软件更新系统，