企业网络服务提供商PacketFabric和Unitas Global日前宣布完成合并。通过此次合并，PacketFabric成为顶级网络即服务（NaaS）提供商，为企业、全球渠道和技术合作伙伴提供广泛的公共和私有传输功能。

PacketFabric自动化使各企业能够设计和控制通信架构，同时无需承担拥有、管理和运营其网络任何部分的相关责任。

PacketFabric Converge可在全球不同的托管设施、云服务提供商和专用网络互联之间提供按需的TruNaaS连接性编排。边缘到各处（Edge to Everywhere）功能将TruNaaS连接扩展到具备分布式数据处理功能的企业边缘位置。

PacketFabric Nexus自动化将敏捷性和灵活性扩展到接入和公共网络服务中，使企业能够利用我们的全球Reach网络、SaaS On-Ramp、广泛的私有对等连接和MIRO路由优化技术所提供的最佳性能商业互联网体验。

PacketFabric的新功能和业务范围将NaaS产品扩展到公共云入口和数据中心互连（DCI）之外，为各企业创建完全可编程的互联网，从边缘直到各处。PacketFabric是软件定义型商业互联网。

这一战略由Digital Alpha Advisors, LLC推动，该公司根据客户和市场反馈投资并收购了上述资产，以创建这个战略平台。