我GT Neo5 SE正式发布。作为真我GTNeo5系列的新玩家，真我GT Neo5 SE携手爆款设计「最终幻想」升级回归，搭载第二代骁龙7+旗舰芯，带来旗舰性能的空前越级，行业首发5500mAh+100W的诛神续航组合，实现用户体验的巨大突破，带来“史上最不SE的SE”。

真我GT Neo5 SE携手真我GTNeo系列最受欢迎的潮玩设计——最终幻想升级回归。真我realme将Z世代喜爱的赛博朋克元素融入机身中，以霓虹渐变光影复刻出赛博世界独有的科幻色彩，造就独一无二的最终幻想设计，结合极具速度感的赛道双条纹，让手机的色彩变化显得科幻感十足。

爆款配色的回归加上机身质感与手感上的双重突破，让真我GT Neo5 SE重新定义潮玩设计。其机身采用全新纳米级光哑熔合工艺，历经2个月的精心打磨后，独家定制的光哑同体效果得以呈现。阳光照耀下，幻彩磨砂展现出光影的交织和色彩的对冲，视觉效果极佳且不惹指纹。同时，一体式玻璃 DECO以及大镜片贴膜工艺，让最终幻想实现质感、亮度、纹理效果全面提升，配合54.2度背部铂金曲率，带来超乎预期的质感与手感。

除最终幻想配色外，真我GT Neo5 SE还拥有质感同样出色的极影黑。经典的黑色机身在光线照耀之下呈现出黑与紫的融合视觉，神秘但又不失力量感。黑紫的视觉搭配机身的磨砂质感，为追求潮玩的年轻用户提供另一种独特之选。强劲的性能让真我GT Neo5 SE被称为“史上最不SE的SE”。作为「性能三神装」之首，真我GT Neo5 SE搭载了年度越级旗舰芯第二代骁龙7+，拥有8系旗舰芯同工艺同架构，能够轻松应对高强度游戏和多任务处理；2.91GhzKryo Prime超大核的强力加持，使得CPU性能提升50%，GPU性能提升200%，AI算力性能提升200%，SoC整体功耗降低13%，即便长时间开启高帧率游戏，也能展现出极致稳帧的旗舰水准。

内存方面，真我GT Neo5 SE支持最高16GB+1TB的满级内存组合，并且搭载最新的LPDDR5X和超频版UFS3.1高速内存组合，助力玩家实现“内存自由”。此外，真我GT Neo5 SE还支持旋风引擎技术，通过带宽瞬发技术、IO加速技术，以及智能预加载、异步内存管理、APP断点续读等五大内存技术，让重载场景流畅性提升50%，手机多应用切换不卡顿，最高可实现45个后台应用保活，流畅使用无压力。

真我GT Neo5 SE搭载目前行业首个巨无霸级满血续航方案：5500mAh超大电池+100W光速秒充。全新三合一电荷泵设计，减小布局面积；全新4.5V超薄高能电池，通过提升电压的方式进一步提高电池能量密度，保证体积不变的同时实现更大的电池容量。一系列技术创新之下，真我GT Neo5 SE5500mAh超大电池与百瓦闪充组合得以实现。

真我GTNeo5SE搭载100W长寿版光速秒充，1600次完整充放电循环后，电池有效容量不低于80%，高达行业标准的2倍；配合全链路氮化镓方案，大幅提升充电效能。在正常情况下，真我GT Neo5 SE仅需31分钟将电量充至100%。真我GT Neo5 SE还搭载了AI智能充电技术，可智能识别充电场景，自动匹配适合的充电模式。极速充电加长效续航双重保障，轻松解决年轻人的电量焦虑问题。

真我GT Neo5 SE内置了一块SUPERVOOC S全链路电源管理芯片，能够在实现更高放电效率的同时带来出色的续航表现。真我GTNeo5SE放电效率可高达99.5%，接近无损的放电性能。得益于这颗全新芯片，真我GT Neo5 SE在充放电过程中还能大幅度降低干扰和损耗，显著提升充放电的安全性、稳定性和效率。

真我GT Neo5 SE首发搭载AI智慧节电引擎，通过微架构超算引擎，实现指令级精准算力调度；同时采用智能节电方案实现智能通信待机，功耗降低10%。电池、闪充、电源管理芯片三重硬件优势加持以及软件算法优化之下，真我GTNeo5SE刷新行业续航新高度，让用户告别日充时代。

真我GT Neo5 SE搭载系列同款旗舰直屏，6.74英寸大屏配合1.5K黄金分辨率、1400尼特峰值亮度，让画质与功耗兼顾；144Hz电竞刷新率，丝滑流畅新体验；2160Hz超高频PWM调光，舒适护眼的同时带来真实、细致的图像效果。不仅如此，真我GT Neo5 SE采用了新一代COP封装工艺，实现超窄边框，屏占比高达93.69%，带来更加出色的全面屏观感。

除了旗舰级高素质屏幕、满血性能以及超长续航外，真我GT Neo5 SE还继承了系列同款五星电竞体验。冰芯双相变散热系统Max，拥有4500 mm² 3D钢化VC液冷散热以及6580mm²石墨烯微纳腔相变均温板，支持整机全链路智能温控，让真我GT Neo5 SE 无惧长时间游戏带来的发热问题；全速天线矩阵系统2.0，支持双5G双通、双腰部电竞Wi-Fi天线、智能电竞网络技术，针对网络全场景优化电竞体验。同时还带来全新的GT模式4.0、1500Hz电竞操控引擎，以及新增的赛事沉浸模式、边下边玩、边听边玩等贴心功能，为玩家创造出电竞体验的全新可能。

价格方面：首销射门价8GB+256GB版本仅需1999元，12 GB+256GB版本2199元，12 GB+512GB版本2299元，16 GB+1TB版本2599元。