据悉，新加坡量子计算初创公司Horizon Quantum Computing已于近日宣布从包括红杉印度、腾讯、SGInnovate、Pappas Capital、Expeditions Fund等机构处筹集了1810万美元规模的A轮投资。

目前，Horizon Quantum Computing所获得的融资总额已经达到了2130万美元。

尽管本次并未公布相关投资方的出资比例，根据一份来自去年4月份的消息显示，腾讯曾在当时向Horizon Quantum Computing提供了一笔1200万美元规模的A轮融资。

Horizon Quantum Computing由量子计算应用领域专家Joe Fitzsimons博士于2018年创立，并由Si-Hui Tan博士作为首席科学家，旨在通过其开发工具（编译器）让开发人员基于经典编程语言和传统计算机为量子应用程序进行编写、编译以及部署，并且可以无需了解量子计算方面的知识。据Horizon的官网信息介绍，其量子科学家平均拥有8年以上的博士后工作经验。

作为公司的成立背景，Horizon Quantum Computing表示，现阶段，量子计算的普及应用主要会在以下两个方面遇到挑战：即，能够支持大规模量子计算的硬件设施，以及允许程序员利用该硬件解决现实问题的软件工具。目前，Horizon Quantum Computing正在通过其技术方案着眼于第二个问题。而该公司也透露，公司已经在其技术开发方面达到了关键里程碑，并且在去年12月于硅谷举行的Q2B会议上，公司也对外演示了其集成开发环境，并宣布将于今年启动抢先体验计划。

针对这笔融资的用途，Horizon Quantum Computing在一份声明中表示，将以此强化其技术团队以及加速产品的开发。此外，公司也透露，接下来也计划在爱尔兰建立新的工程中心（也是其首家欧洲办事处，并且该工程中心也正在展开招募），并将Horizon的技术推向市场。

值得一提的是，就腾讯而言，腾讯曾在18年时组建了腾讯量子实验室。据了解，该实验室由量子算法、计算复杂性与量子人工智能国际专家、香港中文大学终身教授张胜誉作为负责人，旨在研究量子计算系统，量子计算与量子系统模拟的算法和基础理论，以及在相关应用领域和行业中的应用。同时，实验室也将开发新的量子组合算法和量子AI算法，并分析在信息处理、新药研发和材料设计等方面的应用前景。

另一方面，有消息援引Horizon Quantum Computing创始人的对话指出，腾讯对该公司的投资纯粹是出于财务目的。并且，公司之所以接受腾讯的投资，是因为腾讯是该领域的“专家”。