近日，微岩医学科技（北京）有限公司（简称“微岩医学”）宣布完成数亿元人民币B轮融资。本轮融资由银河创新资本、海尔资本和湖南医药发展私募基金共同投资。本轮募集资金将主要用于医疗器械产品注册报证、新产品开发、“病原微生物天网实验室”建设等战略布局加速落地。

针对当前感染精准诊断存在的问题，微岩医学推出了多项创新产品及解决方案：

一是推出下呼吸道感染DR共检。微岩医学本地化全自动解决方案以优异表现通过了中检院组织的mNGS下呼吸道感染专项室间质评（合格率仅41.8%）。微岩医学独家开发PIseq®DR共检技术，可以实现DNA和RNA同步测、全覆盖、不漏检，特别是在下呼吸道混合感染、RNA病毒感染的诊断中发挥了巨大威力。

二是推出超敏外周血流感染双层检测。微岩医学全球首创的PIseqBSI®超敏外周血检测，既可以检测血浆部分中非活病原游离核酸，也可同时检测血细胞中的病原颗粒，大幅提升了外周血样本的阳性检出率。

三是推出智能化报告解读V2.0版本，针对mNGS报告解读困境，微岩医学与中国肺炎研究网合作，构建独家Patho-EBM临床病原致病意义循证数据库，支持临床判读为临床医生提供致病循证信息。

微岩医学CEO盖伟博士表示：“衷心地感谢本轮投资者的认可和信任。微岩医学持续秉承‘为mNGS量身定制’的设计理念，加速打造更为优质的产品和服务回馈社会，为广大患者诊疗带来切实的临床获益。同时，我们将依托全国实验室和渠道网络布局，直击病原微生物检测时效性痛点，为感染精准诊断提供强力支持。”

海尔资本投资总监王昊表示：“微岩医学是一家和海尔资本投资理念完全契合的优秀公司，我们非常认可团队对产品的精耕细作和市场开拓能力。本次投资后，海尔资本将依托强有力的产业全生态投资共创模式，为其广泛链接产业资源，赋能微岩医学mNGS全自动化解决方案迅速推广，并支持微岩医学的‘天网实验室’建设，加速公司临床应用跨越式发展。”

湖南医药发展私募基金董事长易宇阳表示：“我们一直持续关注感染精准医学这个赛道。微岩医学作为行业先行者，勇于创新，致力于解决临床痛点和未被满足的需求。微岩团队具备研发-注册-生产-商业全程的技术、产品和服务成功经验，相信在盖伟博士及全体团队的努力之下，公司必将取得长足的发展。”