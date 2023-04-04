Apple 刚刚宣布今年的全球开发者大会 (WWDC) 将于 6 月 5 日举行，这家硅谷唯一一家最近成功抵制过度使用“AI”或“云”一词的公司，让所有人兴奋不已这次它为我们准备了什么。除了等待VR/AR带来的视觉奇观，Apple 还希望通过 WWDC 在产品线、应用程序和软件支持方面的发布奠定坚实的基础。

当然，苹果也是一家在AI上秘密布局的公司，每一年的WWDC，都是苹果推出驱动未来的基石产品时刻，所以我们有理由重点关注这家公司的动静。无论是在硬件上的布局还是在软件上的应用，都值得我们分析。让我们来看看我们可以从这个为期五天的虚拟活动中看到什么：

操作系统的进步将继续夯实苹果的根基

Apple 可能会发布最新的 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 功能。据彭博社的 Mark Gurman 称，iOS 17 将具有更新的健康和消息应用程序，以及显着的用户体验改进，尽管细节很少。Gurman 还透露，Apple 计划改进 iOS 和 iPadOS 中的通知功能。 此外，最近的一篇 Apple 博客文章披露了即将推出的 iOS 辅助功能，包括创新的机器学习驱动功能，例如针对视障用户的门检测和 FaceTime 通话的实时字幕。预计 Apple 将展示更多适用于所有操作系统的辅助功能和插件。 此外，我们可以预期新的 iOS 将包括 AR/VR 头戴设备的兼容性，并且有传言称该公司最终将在今年 6 月发布它们。

在 watchOS 方面，相信新的升级将相当广泛，新界面会有显着变化。Gurman 指出，今年 watchOS 将有一个相当大的一年，Apple Watch 硬件将有更新。 与此同时，彭博社报道称，苹果正在彻底改革 iPad 上的多任务处理，使其更接近于笔记本电脑的体验，并带有可调整大小的窗口。

增强现实/虚拟现实和 rOS来袭开启新类目

AR/VR 耳机被认为是苹果迄今为止最机密的项目。从2015年左右开始，产品经历了数次迭代，终于接近尾声。虽然真人秀头显的发布预计还需要两个月的时间，但我们很可能会看到苹果透露其新操作系统 rOS 的一些细节，该操作系统支持这些头显。

Object Capture 和 RealityKit 将现实世界的对象带入增强现实。在 WWDC 2022 上也看到了它的一个例子。通过 ARkit 6，Apple 已经开辟了多种可能性，例如 4K 视频、3D 对象捕捉、面部跟踪、动作捕捉、场景几何等等。自然地，几乎可以肯定我们将在 WWDC 2023 中看到更多 ARkit 的添加。

硬件更新将会丰富苹果现有的产品线

据报道，苹果正准备推出采用苹果硅芯片的改进版 Mac Pro。虽然重新设计预计不会有太大影响，但更新将主要围绕向 Apple 芯片的过渡展开。在最近的一篇博文中，Apple 强调指出，在配备英特尔处理器的 Mac 电脑上，“关于本机”部分会显示有关处理器的信息，包括英特尔芯片的名称。 Apple Watch 硬件更新预计将是巨大的，有传言称这些变化将包括微型 LED 显示屏和更大的 2.1 英寸 Apple Watch Ultra 屏幕。

Siri 将由于AI技术的驱动能处理多模式输入

Apple 最近发布了Transformers 架构，该架构针对 Apple Silicon 进行了优化——当前 LLM 和 GPT 技术背后的技术。generativeAI 的兴起让每个人都想知道 Siri 会发生什么。既然 Apple 通过推出自己的在设备边缘运行的安全和私有 LLM 一直在朝这个方向迈进，该公司肯定会寻求通过生成 AI 功能为 Siri 提供动力。此外，预计最新版本的 Siri 将能够处理多模式输入。这意味着虚拟助手不仅能够接收基于文本的输入，还能处理图像、视频和音频输入。

地图和 Safari更新将拉近和竞争产品的距离

如果我们问你苹果在哪两个方面严重落后于谷歌，你很可能会说是地图和浏览器。考虑到谷歌在这里占据的市场份额有多大，苹果将寻求在这两个领域获得一些优势。沿着这些思路，Apple 最近发布了新的更新，其中包括高清和最新图像。新的“环顾四周”视角会随着地图的移动而变化，给人一种更逼真的感觉，涵盖更多细节。我们可以期待苹果公司透露更多关于这些新功能的细节。同时，Safari 是苹果的另一个痛点。看看 Apple 是否有什么东西可以为 Safari 提供更好的体验将会很有趣。

给开发者带来的新舞台继续维系生态

Apple 将通过为开发者提供接触 Apple 工程师的独特途径来帮助开发者开发创新应用程序，同时引入新技术和工具来实现这一点。该公司还将通过创建一个关于他们选择的主题的应用程序游乐场，为开发人员开放参与 Swift 学生挑战赛的领域。

总之，苹果的这些产品和硬件，将再度为其业务打下基石。而AR/VR的带来将最值得关注，这也是市场最期待的部分，我们拭目以待。